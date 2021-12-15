«Я солгала на суде». Бывшая возлюбленная экс-депутата, которого осудили за инсценировку покушения на самого себя, сделала шокирующее признание

Зять Ильи Кузьмина Антон Сивков (слева на фото), супруга Сивкова Галина и экс-депутат Илья Кузьмин. По словам бывшей возлюбленной Кузьмина, именно Сивков и хотел убить своего родственника. Фото из соцсетей

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, которого осудили за инсценировку покушения на свою жизнь, принял участие в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. С собой экс-политик привез несколько видеозаписей, которые, по его мнению, доказывают его невиновность.

Напомним, зимой 2019 года депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин заявил, что на него совершили покушение. По словам политика, 24 февраля ему позвонила незнакомая девушка и назначила деловую встречу. Приехав в указанное место, депутат увидел там высокого мужчину с повязкой на лице, который два раза в него выстрелил, но промазал и скрылся. Кузьмин тут же побежал в отдел полиции и написал заявление, а позже рассказал о произошедшем на своей странице в соцсетях.

- У нас, похоже, 90-е возвращаются. Я чудом остался жив. Было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Если бы я не споткнулся, второй выстрел был бы мне как раз в затылок, - рассказывал Кузьмин.

На видео Илья Кузьмин демонстрировал капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. Через два дня подозреваемый в покушении на депутата был задержан. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый за истязание житель Соликамска Эдуард Мельников. Он признал вину, написал явку с повинной и на следственном эксперименте показал, как происходило нападение. Мотивом преступления он назвал ревность, якобы его девушка начала встречаться с Кузьминым. Однако в ходе дополнительного допроса Мельников изменил показания и рассказал, что это Кузьмин предложил ему разыграть сцену с нападением, а за "работу" пообещал заплатить 200 тысяч рублей.

Также показания против Кузьмина дали и два ключевых свидетеля по этому делу - Александра Остапчук, бывшая подруга Ильи Кузьмина, и Олеся Мельникова, бывшая жена Эдуарда Мельникова. Они подтвердили слова Мельникова, что покушение на Кузьмина - это инсценировка, которую сам политик и провернул.

Исполнитель Эдуард Мельников. Фото: скриншот видео с телеканала "Россия"

Несколько месяцев следователи выясняли все обстоятельства преступления. Оперативники рассматривали три версии покушения: политическое устранение, личная неприязнь между нападавшим и парламентарием и инсценировка. Силовики опросили десятки свидетелей, несколько раз провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз. В результате следствие пришло к выводу, что покушение на депутата - постановка, целью которой стало желание политика получить громкий пиар. Из потерпевшего Кузьмин стал подозреваемым, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" и 21 февраля 2020 Соликамский суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако отсидев полтора года Кузьмин добился смягчения приговора и вышел из тюрьмы.

Накануне экс-депутат приехал на федеральный канал, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. С собой Кузьмин привез видеозаписи, на которых одна из ключевых свидетелей обвинения меняет свои показания и говорит, что оклеветала бывшего парламентария из-за любви.

Месть отвергнутой возлюбленной

Еще каких-то четыре года назад Илья Кузьмин был известным депутатом, успешным бизнесменом (Кузьмин работал депутатом на освобожденной основе и не получал зарплату госслужащего, поэтому имел законное право заниматься предпринимательством - Ред.), воспитывал троих детей и в свои 33 был довольно состоятельным человеком. Все изменилось, когда в жизни политика появилась Александра Остапчук. Девушка пыталась завоевать его расположение, дарила ненужные ему подарки, была навязчива и настаивала на серьезных отношениях, а когда ее отвергли, решила отомстить. Именно она, по мнению Кузьмина, и организовала покушение на него.

- С Сашей мы познакомились в 2016 году, - говорит Кузьмин. - Мы встречались один-два раза в месяц и заводить какие-то серьезные отношения я не собирался. Но она хотела большего - семью, детей. У нее был четкий план - выйти замуж за обеспеченного человека и жить в свое удовольствие. Но я всячески давал ей понять, что будущего у нас не будет, тогда начался шантаж. Она просила устроить ее к себе на работу, а если я этого не сделаю, обещала покончить с собой. У меня не оставалось выбора, я взял ее помощницей. Тем самым она хотела проводить со мной больше времени, добиться моего расположения. Но я продолжал настаивать на невозможности нашего союза. Когда она поняла, что не сможет реализовать свои планы - начала мстить и предложила чете Мельниковых убить меня.

Олеся Мельникова, бывшая жена исполнителя Эдуарда ( на фото слева) и Александра Остапчук, бывшая возлюбленная Кузьмина. Фото: скриншот видео с телеканала "Россия"

"Это все ради Антона"

Кузьмин предоставил видео, на котором Остапчук в откровенной беседе с его адвокатом признается, что оклеветала его и лгала на суде. Но, по ее словам, организатором убийства был зять Кузьмина Антон Сивков, который также работал на парламентария и в последствии стал ее возлюбленным.

- Я была верна Илье, - говорит Остапчук. - Но наши отношения не складывались и вскоре я начала встречаться с Антоном. В мае 2018 года он как-то проронил фразу, что давно испытывает ненависть к Илье и хочет его убрать. Сперва я восприняла это в шутку. Но он продолжал разговоры на эту тему, просил найти человека, который сможет совершить убийство. Обещал, что после смерти Ильи он заберет его бизнес, уйдет от жены и мы с ним уедем, вдвоем. Каждый день он капал мне на мозги и просил найти исполнителя, а если я не помогу, он меня бросит. От безысходности я согласилась. Зная, что моей знакомой Олесе Мельниковой нужны были деньги, я позвонила и рассказала о задуманном. Олеся согласилась, а в качестве исполнителя предложила своего мужа. Я передала все Антону, он согласился и в деталях продумал всю схему нападения.

Но покушение пошло не по плану. Депутат остался жив и был полон решимости наказать организаторов убийства. Тогда Сивков, по словам Остапчук, и придумал историю с инсценировкой. А когда Кузьмина посадили, оценив все возможные риски, порвал с Остапчук. Дважды брошенная девушка пришла сначала к жене Антона Сивкова Галине, где рассказала об отношениях с ее мужем и его роли в покушении на Кузьмина, а когда та ей не поверила, пошла с признанием к адвокату бывшего парламентария.

Капюшон куртки оказался изрешечен дробью. Фото: социальные сети

- Я была вынуждена это сделать,чтобы не навредить Антону - признается Остапчук, - Илья сидит ни за что, если бы Антон сдержал свое обещание и остался со мной, может, я бы с этим смирилась и ничего не рассказала, но он соврал, поэтому я решила рассказать правду.

Самый злейший враг, это самый близкий друг?

Кузьмин был шокирован видео с признанием Остапчук, ведь Антон Сивков являлся не просто бизнес-партнером Кузьмина, он был его правой рукой, верным другом их связывала не только работа, но и семейные узы.

- Антон живет с моей сестрой уже 12 лет, - говорит Кузьмин. - У них двое детей, я их крестный отец, все праздники мы проводим вместе, вместе путешествуем, отдыхаем. Я всегда относился к Антону как к родному брату, и мысль о том, что он может быть причастен к этому, не укладывается в моей голове. Но факты, которые предоставила Остапчук, заставляют меня думать по-другому. На сегодняшний день у меня нет стопроцентной уверенности в его причастности или же не причастности к преступлению. Остапчук могла все это выдумать единолично. По образованию она режиссер театрализованных представлений, поэтому придумать и воплотить в жизнь какую-нибудь постановку для нее проще простого.

Галина Сивкова, Антон Сивков и Илья Кузьмин. Фото: скриншот видео с телеканала "Россия"

Антон Сивков тем временем продолжает работать у Кузьмина, но, по словам экс-депутата, отношения между ними напряженные. Они общаются только по работе - сухо и по делу. А когда выбираются на отдых семьей, не разговаривают вовсе.

Сам Антон Сивков не приехал на передачу, хотя обещал там появиться. Однако он дал небольшое интервью, в котором, кажется, пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны утверждает, что Кузьмину такой пиар даром не нужен, а с другой - очень тактично и аккуратно ведет к тому, что покушение на его родственника - инсценировка.

- Илье это точно не нужно. Но в этом деле есть несколько скользких моментов, - говорит Сивков. - Сомнительно, что выстрелом из дробовика Кузьмина совсем не задело, конечно, Илье по жизни везет, но все же это вызывает массу вопросов. Выбор места покушения тоже заставляет задуматься: почему выбрали двор жилого дома, а не окраину города, пустырь, где не было бы свидетелей. И, наконец, выбор боеприпаса, почему исполнитель выбрал дробь, а не пулю. Ведь дробью, в отличие от пули, не всегда можно нанести смертельный выстрел.

Сивков полностью соглашается с доказательствами следствия и уверен, что Остапчук сыграла важную роль в этом преступлении. Однако Сивков полностью отрицает, что у них были интимные отношения и обвинения в свой адрес.

- Это все ложь и провокация, - говорит Сивков. - Еще во время следствия она обозлилась на мою супругу и пыталась разрушить нашу семью. Она одинокая, никому не нужная женщина. Что бы ее не мотивировало на такие разговоры, я уверен в своей непричастности и готов предоставить всю информацию о моих передвижениях и переговорах в те дни, также готов пройти полиграф.

"Буду верить, что справедливость восторжествует"

Во время эфира Илья Кузьмин обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. В надежде, что он возьмет эту ситуации на свой контроль.

- Адвокат предоставил порядка 30 доказательств моей непричастности к преступлению, но суд просто не принял их во внимание, - негодует Кузьмин. - Думаю, что кроме Остапчук в этом деле замешаны какие-то влиятельные люди, которые хотели меня устранить. Надеюсь, огласка поможет добиться справедливости. После выхода передачи у меня в буквальном смысле разрывается телефон и социальные сети. Неизвестные люди со всей страны звонят и отправляют сообщения со словами поддержки. Честно говоря, очень удивлен и рад такой реакции людей. Буду верить, что справедливость все же восторжествует.

Если показания Остапчук рассмотрят и они будут иметь юридическую силу, то история с покушением на экс-депутата перевернется с ног на голову и на скамье подсудимых мы увидим уже новых людей. А пока Илья Кузьмин обжалует свой приговор в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Слушание по его делу назначено на 19 января 2022 года. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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