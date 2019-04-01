2019-04-01T15:13:44+03:00
Происшествия

«Я не заказывал сам себя». Депутат ЗС Прикамья, которого подозревают в инсценировке покушения, показал результаты полиграфа

А в Следственном комитете сообщили, что официальные экспертизы еще не закончены
Вероника РАНГУЛОВА
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Депутат кузьмин проходит полиграфДепутат кузьмин проходит полиграф
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«В ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа у Ильи Кузьмина не выявлены реакции, соответствующие реакциям человека, который причастен к организации покушения на убийства в отношении самого себя», - говорится в результатах независимого исследования с использованием полиграфа.

Об этой истории «КП» уже писала. На депутата из Соликамска, напомним, напали вечером 24 февраля. Кузьмин рассказал, что накануне ему позвонила незнакомая девушка и пригласила на деловую встречу.

- Когда я приехал по указанному адресу и вышел из машины, увидел высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице, - рассказал Илья Кузьмин. - Он дважды выстрелил в меня из охотничьего обреза. Я чудом остался жив, преступник целился мне в голову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Есть несколько версий случившегося - это политическая деятельность депутата, проблемы с бизнесом, личные мотивы.

Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день, им оказался местный житель Эдуард Мельников. На допросе он заявил, что депутат сам нанял его для инсценировки покушения.

- Подозреваемый рассказал, что депутат сам обратился к нему и попросил инсценировать покушение, - рассказал наш источник в правоохранительных структурах. – Пояснил, что у него падают рейтинги, и лишний пиар ему не помешает.

Мельникова арестовали до 25 апреля.

Тем временем, Илья Кузьмин прошел проверку на полиграфе, чтобы доказать, что никакой инсценировки не было и его действительно пытались убить:

- Я сделал это для того, чтобы избежать кривотолков о реальности или инсценировки покушения на себя. Сначала я прошел полиграф в Следственном комитете. А чтобы убедить всех неверующих и избежать всевозможных упреков в мой адрес или в адрес следствия, решил обратиться к независимым экспертам из Перми.

Видео, как проходит независимое исследование, Кузьмин выложил в Интернет.

- Что касается инсценировки на вашу жизнь, вы намерены отвечать правдиво? – спрашивает у депутата эксперт.

- Да!

- Вы инсценировали покушение на вашу жизнь?

- Нет!

- До выстрела вы лично общались с человеком, который в вас стрелял?

- Нет!

В распоряжении «КП» оказались результаты тестирования.

- Тестированию на полиграфе предшествовала беседа с заказчиком и опрашиваемым лицом, в ходе которой установлены сведения, необходимые для составления тестовой программы и проведения опроса, - говорится в заключении исследования. - В ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа у Кузьмина И.П. признаки скрытого психологического, фармакологического или механического противодействия полиграфной проверке не выявлены.

В результате эксперт пришел к выводу, что у Кузьмина не выявлены психофизиологические реакции, соответствующие реакциям человека, который причастен к организации покушения на убийство в отношении самого себя.

- Это означает, что Кузьмин И.П. не организовывал покушение на убийство в отношении самого себя, - заключил эксперт.

Мы позвонили в Следственный комитет: готовы ли результаты их тестирования?

- В интересах следствия такие данные не разглашаются. Проходить независимую экспертизу – это право потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела назначены более шести различных экспертиз, в том числе трассологическая, баллистическая, судебно-криминалистическая и другие. Выводы о версиях преступления можно будет сделать только после того, как в рамках следствия будут получены все экспертные заключения.

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Депутат ЗС, которого якобы хотели убить, прошел две проверки на полиграфе. Видео: youtube.com/watch?v=LyhJvXkV9Kg.

ИСТОЧНИК KP.RU

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