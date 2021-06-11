«Одиночку в походе ждет немало опасностей». Туристы-профессионалы о трагедии с пермской туристкой, убитой в Свердловской области

Анастасию Пыхтееву искали шесть дней, пока не оказалось, что она погибла от руки рецидивиста. Фото: социальные сети / читатель "КП"

Резонансная трагедия с пермской туристкой Анастасией Пыхтеевой, убитой в Свердловской области беглым рецидивистом, заставила еще раз напомнить о мерах безопасности во время походов.

29 мая, напомним, 35-летняя пермячка уехала на одиночный сплав по реке Серга в Свердловской области и не вернулась. Когда начались ее поиски, выяснилось, что по банковской карте Анастасии несколько раз приобретали коньяк и продукты. Суммы покупок не превышали тысячи рублей - чтобы не было необходимости вводить пин-код.

Как выяснилось, сделала это 25-летняя Ольга Васева, которая вместе во своим другом – ранее судимым рецидивистом Алексеем Еремеевым напали на пермскую туристку, ограбили ее, а потом убили. Сейчас оба они арестованы, ведется следствие. А трехлетний сын Анастасии остался сиротой.

О том, что важно знать, чтобы вернуться из похода живым и здоровым, «КП» узнала у пермских туристов-профессионалов.

- Существует такое понятие – безопасность при посещении туристических маршрутов, - объясняет руководитель пермского турклуба «Другой маршрут» Алексей Зотин. - И в первую очередь это значит, что ходить в поход в одиночку – небезопасно! Не исключаю, что есть самостоятельные туристы с большим опытом и очень уверенные в себе, но если человек отправляется на природу, в автономные места, где чаще всего отсутствует связь, то произойти может всякое.

Риски во время похода есть и всегда будут. История с туристкой из Перми привела к самым печальным последствиям, не смотря на то, что река, по которой она сплавлялась, была спокойная, и все произошло не так далеко от цивилизации. Случилось, что она оказалась в одно время и в одном месте с рецидивистом, который и совершил это преступление. Этого невозможно было предугадать, а чтобы избежать подобной трагедии, ей все-таки необходимо было идти в компании.

Турист-одиночка может столкнуться и со множеством других опасностей в походе. Самое элементарное – он может получить травму, после которой дальнейшее прохождение маршрута окажется невозможным. Поэтому у него всегда с собой должна быть аптечка, и он должен обладать навыками по оказанию первой медицинской помощи.

Также в походе могут происходить природные катаклизмы или встречи с дикими животными. Поэтому даже если вы едете в поход выходного дня, то всегда необходимо продумывать аварийный сход с маршрута и иметь экстренную связь и другую необходимую экипировку и снаряжение, ведь если на сплаве произойдет поломка судна, то помощи ждать будет неоткуда, и его нужно будет ремонтировать.

Ну и одна из самых фундаментальных вещей для туристов – это регистрация в МЧС, после чего можно будет рассчитывать на то, что в случае ЧП вас найдут и эвакуируют с маршрута.

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