Встретила в лесу беглого преступника: в Свердловской области окончены поиски пропавшей туристки из Перми

Фото: личная страница ВК.

Почти трое суток ничего не было известно о судьбе 36-летней пермской туристки Анастасии Пыхтеевой, которая пропала 29 мая в Свердловской области. 3 июня СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Опытная туристка из Перми отправилась в соседнюю область на одиночный сплав на своей Renault Sandero. 29 мая она добралась до города Михайловск Свердловской области. Там оставила свою иномарку рядом с городской плотиной, а сама проехала по попутке около 30 километров до города Нижние Серги. Оттуда Анастасия начала сплав вниз по реке Серга на одиночной байдарке.

По плану туристка должна была добраться до села Аракаево, а 30 мая вернуться домой. Но в конечной точке своего маршрута пермячка так и не появилась. Не вернулась Анастасия и домой, где ее ждали мама и трехлетний сын. Телефон пермячки был вне зоны.

- У женщины не было оснований куда-то исчезать на длительное время, не предупредив об этом родственников и знакомых, - говорят в СУ СКР по Свердловской области. - С учетом ее устойчивых социальных связей, семьи и постоянной работы следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

На поиск туристки по маршруту ее следования отправились полиция и несколько десятков подготовленных волонтеров: жители Перми, Екатеринбурга, друзья пропавшей женщины и жители близлежащих населенных пунктов.

В ходе розыска удалось выяснить, что с банковской карточки пермячки были куплены в местном магазине коньяк и продукты питания. И как удалось узнать «КП» от источника, близкого к следствию, покупку эту сделала женщина, но была это не Анастасия, а местная жительница, которая подозревается в убийстве пермской туристки.

Вместе со своим сожителем, находящимся в федеральном розыске, она жила в лесу в шалаше. 29 мая мимо них по реке Серга шла байдарка с пермской туристкой. Эта случайная встреча стала для пермячки роковой.

Полиция и волонтеры прочесывали реку в поисках туристки и заметили дым на берегу. Сидевшие у костра мужчина и женщина вели себя вызывающе, а при задержании начали оказывать сопротивление. Однако после дали признательные показания, рассказали о совершенном преступлении. Тело женщины ищут.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

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