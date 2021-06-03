В убийстве признались: подозреваемые в смерти пермской туристки в Свердловской области задержаны

Анастасия Пыхтеева отправилась на сплав в одиночку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алексей Еремеев, 43-летний рецидивист из Свердловской области, и его подруга Ольга Васева признались в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Об этом нам сообщил источник, близкий к следствию.

Напомним, Анастасия отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав. Она поехала на своей машине Renault Sandero. 29 мая туристка добралась до города Михайловск, где оставила свой автомобиль, А сама добралась на попутке до города Нижние Серги, откуда и начала сплав по реке Серга на байдарке.

Автомобиль Анастасия оставила возле плотины. Фото: СУ СКР по Свердловской области

30 мая Анастасия должна была вернуться домой, где ее ждал 3-летний сын. Перед сплавом женщина завезла мальчика к своей маме. По словам Татьяны Пыхтеевой, в прошлом году Анастасия уже сплавлялась по реке Серга. Но обычно она ходила в походы в составе группы. А тут собралась на сплав в одиночку.

- Обычно я ей даже не звоню во время походов, она же всегда вне зоны доступа, - рассказала Татьяна Пыхтеева «КП»-Екатеринбург». - В этот раз я ее потеряла, так как ребенок заболел, а она по-прежнему не выходила на связь.

Телефон Анастасии был вне зоны. На поиски пермячки отправились полицейские и волонтеры. А следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- У женщины не было оснований уезжать на длительное время, не предупредив об этом родственников. Кроме того, у нее были устойчивые социальные связи в виде семьи и постоянной работы. С учетом этих двух факторов следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбужденного уголовного дела, - рассказали в следственном управлении по Свердловской области.

В ходе следствия было обнаружено, что по банковской карте Анастасии в местных магазинах несколько раз приобретали коньяк и продукты. Покупала женщина, но записи видеонаблюдения показали, что это была не Анастасия. Суммы покупок не превышали тысячи рублей - чтобы не было необходимости вводить пин-код.

Прочесывая реку в поисках туристки, полицейские заметили дым на берегу. Сидевшие у костра Алексей Еремеев и его 25-летняя подруга Ольга Васева вели себя вызывающе, а при задержании пытались оказать сопротивление. У них были обнаружены вещи Анастасии, в том числе ее мобильник и банковскую карту. В полиции они признались в убийстве пермской туристки.

Известно, что Алексей Еремеев ранее был несколько раз судим. В 2005 году был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за изнасилование и разбой. Вышел из колонии в августе 2012 года. А уже через год вновь угодил за решетку – за кражу получил еще год колонии. В 2013 году Еремеев сел в третий раз – на 8 лет.

Подозреваемые в убийстве задержаны, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

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