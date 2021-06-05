Анастасии было всего 35 лет. Девушка безумно любила своего маленького сына Витю. Фото с личной страницы Анастасии Пыхтеевой в социальных сетях

- Настя была доброжелательной, целеутремленной, умненькой девочкой, - говорит мама убитой туристки Татьяна. - До безумия любила своего сына Витю, постоянно занималась его воспитанием, водила в разные развивающие секции. Уже в полгода записала его в бассейн, теперь ему уже 3,5 и он отлично плавает. О случившемся мы ему не рассказываем, говорим, что мама потерялась, ее ищут и скоро найдут.

Мама, я вернусь через несколько дней

28 мая 35-летняя пермячка Анастасия привезла сына к своей маме и сказала, что поедет на сплав в Свердловскую область.

- Обычно она ездила куда-нибудь в составе туристической группы. А в этот раз поехала одна. Но я к ее отъездам привыкла, она у меня с детства была самостоятельной девочкой, - вспоминает Татьяна.

Свой маршрут Анастасия построила по природному парку «Оленьи ручьи» - это одно из самых популярных мест уральских туристов. Там устраивают и пешие походы, и сплавы по реке, здесь открываются шикарные виды на лес и отвесные скалы. Как говорят родные девушки, она уже не раз была в этих местах. 29 мая Анастасия села в машину и доехала до города Михайловска Свердловской области. Туристка оставила автомобиль у плотины, поймала попутку и поехала до Нижних Серег. Оттуда ей предстояло преодолеть порядка 50 километров вниз по реке Серга. На все про все у девушки было отведено полтора дня. Закончить путешествие Настя планировала в селе Аракаево, а оттуда вернуться к машине и вернуться домой. Но до села Анастасия так и не добралась.

Автомобиль Анастасии. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Материнское сердце

- Обычно я не звоню Насте во время походов, она же всегда вне зоны доступа, - говорит Татьяна. – А тут ребенок заболел, и я ее потеряла, начала звонить, телефон не отвечал и так было несколько дней.

Материнское сердце подсказывало Татьяне, что с ее дочерью что-то случилось и женщина обратилась в полицию.

Анастасия родилась в поселке Звездном Пермского края. Фото личная страница туристки/ВКонтакте

Искали и с земли, и с воздуха

На поиски пермячки выехали полицейские, спасатели и волонтеры со всей Свердловской области и Пермского края. На земле женщину искали с собаками-следопытами, а с неба зону поисков «прочесывали» с помощью дронов. Так шаг за шагом у поисковиков начали появляться зацепки. Выяснилось, что вечером 29 мая во время сплава по реке Серга Анастасию выдели другие туристы. Сначала около 16:20, а потом, когда она разбивала лагерь. В то же время начали всплывать и более странные детали. 30 мая в магазине в Нижних Сергах по карте туристки несколько раз приобретали коньяк и продукты. Однако суммы покупок не превышали тысячи рублей, что наводило сыщиков на мысли о том, что покупатель не знал пин-код. На второй день поисков следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

- У женщины не было оснований уезжать на длительное время, не предупредив об этом родственников. Кроме того, у нее были устойчивые социальные связи в виде семьи и постоянной работы, - объясняли в Свердловском следственном комитете. - С учетом этих двух факторов все обстоятельства исчезновения будут выясняться в рамках возбужденного уголовного дела.

Карта маршрута Анастасии. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Подозрительная парочка

3 июня полиция и волонтеры прочесывали реку в поисках туристки и заметили дым на берегу. У костра сидели мужчина и женщина, во время разговора с полицейскими они начала вести себя вызывающе. Оперумолномоченные решили задержать подозрительную парочку, тогда мужчина натравил на них свою немечкую овачарку и пустился в бега. Оперативники вынуждены были применить табельное оружие. Первый выстрел был сделан в воздух, но разъяренное животное не успокоилось, тогда полицейским пришлось выстрелить в собаку. Скрыться мужчине не удалось. Его задержади и привезли в изолятор территориального ОВД. На допросе мужчина вел себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах». Но позже признался в убийстве.

Да последнего боролась за свою жизнь

Как рассказал «КП» источник в парвоохранительных органах в Свердловской области, на преступление подозреваемый пошел ради наживы, он встретил туристку в парке «Оленьи Ручьи» и набросился на нее с ножом. Во время нападения Анастасия начала оказывать активное сопротивлдение.

- Физически девушка была очень крепкой и до последнего боролась за свою жизнь, - рассказывает источник. - Даже успела применить несколько борцовских приемов. Но, к сожалению, подозреваемый оказался крепче, ему удалось нанести девушке многочисленные удары ножом, от которых она скончалась. Труп своей жертвы он спрятал в лесу.

Анастасию Пыхтееву искали несколько дней, пока не оказалось, что она погибла от руки рецидивиста. Фото: социальные сети / читатель "КП"

Рецидивист с 15-летним стажем

Еремеев рецидивист с 15-летним стажем. В 2005 году за изнасилование и разбой его приговорили к восьми годам строгача. Затем в 2012-м снова осудили, уже на год, за кражу. А вскоре после освобождения за серию разбоев его отправили в тюрьму еще восемь лет. На свободу он вышел лишь в начале 2021 года и уже в феврале вновь оказался на скамье подсудимых. Его задержали по подозрению в «покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». Тогда районный суд Свердловска арестовал рецидивиста. Но он подал аппелцию и уже областной суд отправил его под домашний арест, аргументировов свое решение тем, что находиться в СИЗО он не может по состоянию здоровья. Как только подозреваемого отпустили из-под стражи, он тут же подался в бега.

- Он раньше уже был в бегах, прятался в этом же лесу и обморозил ноги. Начался некроз тканей, - рассказал «КП- Пермь» источник - Хотя его заболевание можно лечить и наблюдать в условиях тюремной больницы, судья приняла решение отпустить его под домашний арест. При этом у Еремеева на ноге даже не было отслеживающего браслета.

Сегодня Нижнесергинском районном суде на время следствия Алексею Еремееву выбирали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продлолжают собирать доказательную базу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, ответственные ведомства будут выяснять, почему за ранее совершенное тяжкое преступение рецидивиста отправили под домашний арест, а также, почему ответсвенные сотрудники не следили за его перемещением во время домашнего ареста.

Нижнесергинский районный суд арестовал Еремеева. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Безумно любила походы

Анастасии было 35 лет. Она родилась в поселке Звездный Пермского края. После школы девушка поступила в один из пермских вузов, выучилась на экономиста, устроилась на работу и осталась жить в Перми. Походы были страстью Насти, она ходила в них с 18 лет. По словам родных, за последние годы она объездила весь Урал. Особенно ей нравилось исследовать пещеры и ездить по заброшенным деревням. Девушка активно участвовала в проекте "Ураловед". Писала статьи о достопримечательностях, выбиралась в поездки и даже организовывала их сама. Она очень любила Урал, путешествовала не только по известным каждому туристу местам, но и по тем, куда мало кто заглядывает.

Анастасия работала аналитиком. Фото: личная страница девушки/ВКонтакте

Прощания с Анастасией состоится 7 июня в Церкви на улице Старцева. Похоронят девушку в селе Бершеть, рядом со своей бабушкой. Воспитанием маленького Вити - сына Анастасии- сейчас будет заниматься ее мать Татьяна. Друзья и близкие убитой туристки собирают материальную помощь. Все, кто хочет попомочь маме Анасатсии, могут отправить посильную сумму по номеру ее сотового: 8-919-708-00-68.