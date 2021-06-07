Трое детей и один взрослый погибли на пожаре в Пермском крае

Пожар случился в многоквартирном доме. Фото: СКР по Пермскому краю.

Сегодня ночью, 7 июня, в Пермском крае произошла очередная трагедия, которая унесла жизни троих детей. Случился пожар в многоквартирном доме в поселке Юго-Камский. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 68-летнего мужчины и троих детей: 7-летних мальчика и девочки и 12-летнего мальчика.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что звонок о пожаре поступил в 3.33. Огонь вспыхнул в доме по улице Советская. Когда пожарные приехали на место, горел деревянный двухэтажный тамбур (входная группа) к кирпичному двухэтажному дому, огонь мог распространиться на 2 соседних деревянных дома.

До приезда пожарных эвакуировались 5 человек, из горящего дома спасатели вывели 3 человека. Соседние дома удалось отстоять. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- На месте происшествия работает эксперт пожаротехник, - сообщает СКР по Пермскому краю. - При осмотре тел на месте, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается.

Также следователи проверят должностных лиц системы профилактики, здравоохранения и образования.

На помним, с начала года в Пермском крае произошло несколько серьезных пожаров, жертвами которых стали маленькие дети и взрослые. В большинстве случаев причиной гибели становилась преступная небрежность или невнимательность.

В пожаре погибли трое детей и взрослый. Фото: СКР по Пермскому краю.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

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