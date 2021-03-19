«Спастись удалось только одному». На пожаре в Пермском крае погибли двое детей и двое взрослых

Пожар случился в деревянном доме в Добрянском районе.

В селе Пермское в Добрянском районе сегодня ночью произошел пожар в двухквартирном частном деревянном доме. Звонок пожарным поступил в 3.11. Когда они приехали на место, дом полностью был в огне. Четыре человека, в том числе двое детей погибли. Одному ребенку было 3 года, второму нет еще и года.

Удалось спастись 7-летней девочке. Сейчас с ней работают психологи, об этом сообщает Минтербез Прикамья.

На месте сейчас работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого МЧС, специалисты Следственного управления следственного комитета по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Огонь полностью уничтожил дом, где жила многодетная семья.

- Горение происходило на площади 80 кв.м, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - На место выехали психологи управления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в Пермском крае, по статье "Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам".

- При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления - нет, - сообщает СКР по Пермскому краю.