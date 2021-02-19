«На ней лица нет». В Пермском крае матери передали тела детей, чтобы похоронить

Трагедия произошла в этом доме.

- Оксана просто никакая, на ней лица нет, я ее вчера видела, сегодня ей должны передать детей, - говорят родственники семья, где в страшном пожаре 17 февраля в селе Орда погибли двое детей.

Трагедия ужаснула жителей Пермского края. Мама четверых детей оставила 9-летнего сына инвалида присмотреть за 3-летним, а сама отправилась за двумя другими сыновьями 5-и и 6-и лет к своему отцу, он живет неподалеку. Мужчина присматривал за ними после того, как дочь приводила их из детского сада. В это время и случился пожар, о его причинах позднее расскажут специалисты. Сегодня матери передали детей, чтобы их похоронить.

- Телефоны у сестер Оксаны не умолкают, - говорят их родственники. – Люди звонят со всего края, спрашивают, чем помочь, переводили деньги, уточняли, не мошенники ли мы. Принесли одежду мальчикам Оксаны. Сейчас они все размесились у одной из ее сестер. Мальчиков планируют похоронить завтра, сегодня все занимаются подготовкой к ним.

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