Следственный комитет: пожары, в которых гибнут люди, происходят из-за преступной небрежности и невнимательности

Страшный пожар в поселке Утес унес жизни четверых детей. Фото с места происшествия: СУ СКР по Пермскому краю.

В последние месяцы в Пермском крае произошло много резонансных ЧП с гибелью детей и взрослых на пожарах. В большинстве случаев причиной гибели становилась преступная небрежность или невнимательность.

17 февраля в селе Орда двое детей четырех и десяти лет находились в частном жилом доме без присмотра взрослых. В доме произошел пожар, детям спастись не удалось.

Ночью 19 марта загорелся деревянный дом в селе Перемское Добрянского городского округа. Пожарные обнаружили внутри тела супругов и двоих детей в возрасте годика и четырех лет.

30 марта ночью загорелся частный жилой дом в селе Барда. Во время тушения пожара были обнаружены тела 33-летней женщины двух ее маленьких детей восьми и четырех лет.

23 апреля в поселке Утес многодетная мать оставила одних в запертом доме четверых своих малолетних детей шести, пяти и трехлетних близнецов, а сама уехала в другой город. В результате пожара дом выгорел полностью, дети погибли.

Последний пожар с гибелью девочки и ее бабушки произошел в Перми 9 мая. Загорелся частный жилой дом, погибли семилетняя девочка и 66-летняя женщина, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

- Во всех случаях возбуждаются и расследуются уголовные дела, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России. - Устанавливаются причины и условия, приведшие к трагедиям. Следственный комитет обращает внимание на более ответственный подход родителей к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, исключайте любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка во время пожара!

Важный совет для родителей: проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, сформируйте у детей чувство опасности огня. Увлекшись игрой, они могут забыть потушить костер, и невинная шалость может перерасти в большую беду.

В жилых домах и квартирах пожары возникают из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности. Чаще такие пожары случаются в ночное время и уносят человеческие жизни из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

Необходимо проводить своевременный ремонт или замену печного, газового оборудования и электросетей. А социальным службам необходимо держать на контроле ситуацию в неблагополучных семьях, где велика вероятность подобных происшествий и при первых же тревожных сигналах сообщать в правоохранительные органы.