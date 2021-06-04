Свой поступок Антон не считает героическим и уверен, что любой на его месте поступил бы точно также. Фото с личной страницы Антона Пашкова ВКонтакте

- Даня, представь, что это сон, я бегу за помощью, - с безнадегой в голосе кричал своему тонущему другу 8-летний Давид.

В четверг, 3 июня, у реки Мулянки гуляла компания школьников. Самый пухленький по телосложению и размеру кошелька подросток предложил 500 рублей тому, кто спрыгнет с моста в реку. Заработать легкие деньги решил самый отчаянный парень - 9-летний Данил. Он решительно прыгнул в воду, но тут же начал тонуть. Перепуганные товарищи разбежались в разные стороны, остался только настоящий друг Данила Давид. Сам парень еще не окреп для спасательных операций, но для него бросить друга в беде равно предательству. Давид как мог приободрил тонущего товарища и сказал, что скоро вернется с подмогой.

По счастливой случайности или же волею судьбы мимо реки на велосипеде проезжал 29-летний пермяк Антон Пашков.

- Сначала подумал, что ребята купаются и поехал дальше, но когда услышал крик Давида, понял, что случилась беда, - вспоминает Антон. - Кинул велосипед и наперерез через кусты побежал на помощь. Пока бежал, продумывал план спасения, в памяти всплыл недавний случай, когда мужчина на Каме спас тонущю девушку, а сам утонул. Меня захлестнула волна адреналина, в это же многвение я отбросил гнятущую мысль. Тем временем сильное течение уже утащило Данила за 20 метров от мостика. Оказавшись на месте, я увидел длинное дерево. Действовать надо было быстро. Я нагнул ветку и крикнул парню: «Хватайся» - «Не могу» - ответил он и ушел под воду. Сердце билось так, что вот-вот должно было выпругнуть из груди. Те несколько секунд пока я безмолвно смотрел на воду казались вечностью, как вдруг из воды показалась белокурая голова, и парень ухватился за ветку. Я вдохнул так, будто это был первый в моей жизни глоток воздуха. Подтянул ветку к берегу и вытащил парня.

После этого Антон с отцовской строгостью отругал школьников и чтобы не приключилось других неприятностей, решил проводить парней до дома, а по пути преподал им короткий курс ОБЖ, рассказав о правилах безопасности на воде и о том, что нужно делать, если все же приключилась беда.

«Запомнили? Что нужно делать, когда человек тонет? - «Звать на помощь и искать длинную палку» - «Правильно». Когда мы разошлись, Данил крикнул «Спасибо», а потом подбежал и попросил обняться, я с радостью согласился и предложил сделать совместное фото на память», - рассказал Антон.

Антону Пашкову 29 лет, он работает на Российской железной дороге. Молодой пермяк увлекается мотоциклами, велосипедами и горными лыжами. Свой поступок он не считает героическим и уверен, что любой на его месте поступил бы точно также. А после того, как о поступке Антона узанала мама Данила, она поблагодарила молодого железнодорожника за то, что он ни много ни мало спас жизнь ее ребенка.

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