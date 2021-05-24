В реке в Пермском крае утонули две 11-летние девочки

Девочки купались в реке без присмотра взрослых. Фото: архив "КП"

Трагедия на реке Яйва произошла 23 мая. В поселке Яйва Александровского муниципального округа во время купания в реке утонули две 11-летние девочки. Следственный комитет начал проверку после случившегося. Уже известно, что дети купались на реке без присмотра взрослых.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин приведшие к трагедии, - сообщает СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение.

Местные жители обсуждают трагедию и говорят, что несчастного случая можно было бы избежать, если бы у детей не было свободного доступа к реке.

- Этой трагедии можно было избежать, в Яйве нет официального мест для купания, огородите доступ к реке, особенно на теплом канале! - говорят Яйвинцы. - Близким и родным девочек, мои соболезнования. Вы крепитесь пожалуйста.

Очевидец произошедшего рассказал, что девочки утонули моментально. "Я там был. Это произошло мгновенно. Даже криков не было слышно!".

Напомним, это не первый случай гибели ребенка в Яйве. Трагедия произошла в поселке Яйва Александровского района 12 июля 2013 года. В районе рыбканала Яйвинской ГРЭС было обнаружено тело утонувшей 8-летней девочки.

На сегодняшний день в Пермском крае, официально организованных мест для купания нет. Купальный сезон в регионе планируют открыть в первой декаде июня, при условии, что сохранится такая же жаркая погода.

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Пермском крае функционировали 7 пляжей, из них 5 - в Перми. В 2021 году планируется к открытию 9 пляжей и 41 место организованного отдыха населения у воды.

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