«Нащупал в воде ногой». В Пермском крае 33-летний горняк спас тонущего школьника

- Это уже не шутки, Костя, выныривай скорей, - просила девочка, стоя по плечи в воде, а через несколько секунд она поняла, что друг утонул, и начала кричать тем, кто был на пляже. – Помогите!

«Бросил сотовый на песок, и кинулся в воду»

Купание на первом городском пруде в Березниках чуть не обернулось трагедией. Было жаркое утро 10 июля, компания из трех подростков – двух парней и одной девушки лет 14 пришли искупаться. На глубине полутора метров ребята ныряли, прячась друг от друга в воде.

- Я в это время был в отпуске и тоже решил в душный день заехать на пруд и искупаться, - вспоминает 33-летний горнорабочий «Уралкалия» Дмитрий Луханин. – Эти подростки купались рядом. Когда я поплавал, оделся и уже пошел к машине, услышал крик девочки о помощи. Не раздумывая, бросился в воду. Пока бежал, выбросил свой сотовый на песок и начал нырять в том месте, где ребята купались.

До армии Дмитрий Луханин занимался греко-римской борьбой. После тренировок они с секцией всегда ходили в бассейн, так что хорошо плавать мужчина умеет с детства, и силы в себе чувствует.

Зацепил ногой, когда нырнул в четвертый раз

- Вода была мутная, ничего не видно, я нырнул три раза, а на четвертый ногой зацепил его, - вспоминает мужчина. - Занырнул еще раз, и вынырнул уже вместе с ребенком. Он был синий, не дышал, нос и уши были в песке и тине.

Подростка вынесли на берег. На крики о помощи к месту ЧП из-за камышей бежал мужчина лет 40-45. Он начал реанимировать мальчика. После минуты искусственного дыхания ребенок задышал. Очень быстро приехала «скорая», и подростка увезли в реанимацию. Вскоре он пошел на поправку и спустя несколько дней школьника перевели в общую палату.

- Вы даже не представляете, что вы для меня сделали, - со слезами на глазах сказала Дмитрию Галина Бадаева, мама мальчика. – Самое страшное для матери – потерять свою кровиночку.

Уже два дня, как спасенный шестиклассник ходит самостоятельно, он еще лежит в больнице в Усолье. Плавать, как выяснилось, он не умеет, и в тот день с друзьями парнишка пришел на пруд, чтобы просто поплескаться на мелководье.

- Сначала глубина была по грудь, потом я оступился, а что было дальше – не помню, пришел в себя уже в больнице, - рассказал маме сын.

- Я на весь мир готова «спасибо» сказать тем мужчинам, которые спасли моего ребенка, я буду благодарить их всю оставшуюся жизнь, – говорит Галина. – Дмитрий хоть и отказывается, но мы с Костей все равно хотим отблагодарить его. Сын выпишется, и мы обязательно сделаем ему подарок. Знаем, что не так давно у Дмитрия была свадьба, и что квартиру он купил в ипотеку. Так что на новоселье обязательно что-нибудь присмотрим. Еще очень прошу откликнуться второго мужчину, я тоже хочу в ноги ему поклониться!

МЧС тоже ищет второго героя

Женщина говорит, после того, как сын в больнице пришел в себя, он твердо решил покреститься, хотя раньше в Бога не верил. А крестным отцом просил стать того человека, который спас его.

- Это очень большая ответственность, но я соглашусь, пусть только Костя сначала поправится, выпишется из больницы, тогда и крестить его будем, - улыбается Дмитрий, такое в его жизни происходит впервые.

О геройском поступке двух мужчин – один вытащил ребенка из воды, второй – реанимировал его – узнали в МЧС. Они кинули клич в соцсетях, чтобы найти неравнодушных героев. Дмитрия разыскали – сообщение в группе увидела его супруга и откликнулась, а второго мужчину пока нет.

- Мы будем писать письмо с просьбой об их награждении ведомственными наградами, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Второго жителя Березников, который помогал спасать утонувшего ребенка, тоже просим откликнуться позвонить по телефонам: 8 (3422) 58-40-01 (доб. 492) или 8-922-340-30-30.

ВАЖНО

Советы по спасению утопающих от МЧС:

Когда человек тонет, он сначала судорожно взмахивает руками, потом взмахи прекращаются. До него нужно добраться на лодке и затащить его через корму, чтобы лодка не перевернулась.

Если лодки нет, добирайтесь вплавь и обхватите его сзади за плечи. Если тонущий судорожно цепляется, возьмите его одной рукой под подбородок и подтащите к себе, чтобы его голова оказалась вровень с вашей, лицом вверх. Локтем крепко зажмите его плечо, чтобы помешать ему перевернуться, и продвигайтесь к берегу на боку или на спине. Постарайтесь успокоить паникующего человека и внушить ему, что он спасется только в том случае, если будет вам подчиняться.

Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. На берегу окажите ему первую помощь: положите на бедро согнутой в колене ноги, очистите рот от ила, песка, грязи. Надавливая на корпус, выдавите воду из дыхательных путей и желудка. При необходимости сделайте искусственное дыхание. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

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