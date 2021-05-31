«Я хотела переплыть реку». Подробности трагедии на Каме, где спасая тонущую девушку погиб 51-летний мужчина

Тело погибшего течением унесло в сторону Мотовилихинских заводов Фото: архив "КП"

В следственном отделе по Мотовилихинскому району регионального СК РФ рассказали подробности несчастного случая, когда спасая тонущую девушку погиб 51-летнйи мужчина.

Трагедия, напомним, произошла в пятницу, 28 мая, на берегу Камы. По уточненной информации, на реке отдыхали не подростки, а взрослая компания из четырех человек - две девушки и два молодых человека, всем немного за тридцать. Мужчины рыбачили, а девушки выпивали. Одна из дам решила искупаться, зашла в воду, проплыла 15 метров и начала тонуть. Девушка начала звать на помощь, но ее подхватило сильным течением и вскоре она скрылась под водной гладью. Один из парней уже начал снимать с себя одежду, чтобы броситься на помощь подруге, но приятель его остановил.

- Слишком сильное течение, давай обойдем дамбу с другой стороны и вытащим ее, - сказал он.

Пока ребята собирались, к ним подошел незнакомец и спросил: "Там ваша девушка тонула?" - "Да, наша" - "Ее спас мой друг, а сам утонул". После этих слов мужчина ушел.

Сама девушка рассказала, что хотела переплыть Каму, но в воде начала захлебываться, а после - тонуть, потом ее вытолкали на берег. Больше она ничего не помнит. Тело погибшего мужчины течением унесло в сторону Мотовилихинских заводов, где его обнаружили спасатели и подняли на берег. Сейчас расследованием произошедшего занимается следственный комитет.

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