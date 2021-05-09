В Перми на пожаре в частном доме погибли женщина и маленькая девочка

- Фото: Василий Вахрин

Утром, 9 мая, на улице Старцева в Свердловском районе Перми загорелся деревянный дом с мансардой. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщение о возгорании поступило около 6.00.

- В 6.51 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 30 пожарных и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в МЧС.

По данным следствия, погибшими оказались 66-летняя женщина и 7-летняя девочка. Еще двое пострадавших были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам"

Сейчас сотрудники МЧС вместе с представителями СКР проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.