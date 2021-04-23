На пожаре в Пермском крае погибли четверо детей

На пожаре в Пермском крае погибли дети. Фото: Василий Вахрин

В поселке Утес в Чусовском районе произошел страшный пожар, в котором погибли детей. По информации МЧС по Пермскому краю, 21 апреля в 19.20 пожарным поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Ленина горит дом.

Когда огнеборцы приехали на место, он был полностью охвачен огнем, горели и надворные постройки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех маленьких детей. На месте происшествия работают следователи и эксперты МЧС, а также сотрудники прокуратуры.

- По предварительной информации, дети находились дома одни, без присмотра взрослых, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В настоящее время причина пожара выясняется. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, в также жилищным и социальным условиям в которых проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара, - сообщает СКР по Пермскому краю.

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