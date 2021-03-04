Подросток убил всю свою семью в Пермском крае: что известно на 4 марта 2021 года

Проститься с убитой семьей пришло почти все село. Фото: Борис Меркушев

Подросток убил всю свою семью в Пермском крае. 1 марта в Пермском крае произошло громкое ЧП: 16-летний подросток убил всю свою семью. После расправы с родителями и младшей сестрой он сбежал на такси в Екатеринбург. Рассказываем, что известно о тройном убийстве на вечер 4 марта.

В четверг утром в Пермский край привезли беглого подростка. Трагедия с убийством семьи, напомним, случилась 1 марта в частном доме в поселке Октябрьский.

В СИЗО до 2 мая

- В районе 5 часов я совершил нападение на собственную мать, - рассказал он на допросе. - После, в районе полшестого-шести, я совершил второе убийство, также по причине психологической травмы. Дальше в районе с шести до семи было совершено убийство моей 12-летней сестры.

Перед тем, как доставить обвиняемого в суд на избрание меры пресечения, школьника привезли в родной дом, где три дня назад он учинил страшную расправу над родителями и сестрой. Он показал и рассказал, как взял топор и как наносил удары.

В суде адвокат просил избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Но судья решил, что, находясь на свободе, обвиняемый в тройном убийстве может оказать давление на свидетелей или скрыться. Поэтому отправил его в СИЗО на два месяца до 2 мая.

Мужа и жену похоронят на разных кладбищах

Тем временем в доме, где жила убитая семья, проходит прощание с Гулей, Алексеем и их младшей дочерью. Днем туда привезли лавки и свежеструганные доски, чтобы поставить гробы. Журналистов на прощание не пустили.

- У нас горе, поймите нас, дайте нам попрощаться со своими родными, - объяснили родные.

Попрощаться с умершими пришло почти все село: коллеги Гули по работе, одноклассники и друзья Алексея и даже школьники, которые учились вместе с убитой девочкой. Люди плакали, складывали у гробов цветы и игрушки, оставляли деньги…

- Их похоронят на разных кладбищах: Алексея на русском, а Гулю с дочкой на татарском кладбище, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» житель поселка Октябрьский. – Гроб Алексея установили на кухне, он был открытый. Мы увидели его бледное лицо, но ни ран, ни швов, ни порезов, обезобразивших его, не было, просто голова была забинтована и закрыта, поэтому очень удивились, как его могли спутать с подростком.

5 марта в 11 утра начнется его отпевание в храме, а потом пройдут похороны.

На кладбищах уже жгут костры

Гробы Гули с дочкой стояли в другой комнате в доме.

- Их лица тоже открыты, головы покрыты платком, ни травм, ни ран на лицах не было, - продолжает мужчина. - Их будут хоронить по мусульманским традициям на татарском кладбище. Имам прочитает намаз, а на кладбище - провожать их в последний путь, пойдут только мужчины. Уже сегодня на кладбищах жгут костры, отогревают землю, которая замерзла после морозов, чтобы выкопать могилы.

- Как такое могло случится? Никак мы этого не ожидали, - шепотом говорили односельчане, выражая соболезнования родным.

- Пока не выяснили, кто настоящий убийца, на Лешу столько грязи вылили, что не отмыться теперь, - вздыхали другие.

- Так ведь это учительница Виктора (имя подростка изменено, - Ред.) первая обратила внимание на то, что он убитый и в морге лежать должен, а он в это время в соцсети заходит, - объясняли третьи.

Вскоре ворота дома закрылись, и в нем остались только самые близкие люди. Фото: Борис Меркушев

Люди выходили из дома с бледными лицами. Вскоре ворота дома закрылись, и в нем остались только самые близкие люди.

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