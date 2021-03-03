Психолог объяснила мотивы тройного убийства в Пермском крае

Какие тайны скрывает этот дом? Фото: соцсети

Второй день жители Пермского края ужасаются убийству, произошедшему в поселке Октябрьский. Напомним, 2 марта в частном доме были обнаружены тела трех человек с рублеными ранами: супругов Гули и Алексея Горбуновых и их12-летней дочери. В страшном убийстве родителей и сестры подозревают 16-летнего подростка.

Пока это только одна из версий. Но если она окажется правдой, то возникает вопрос: почему, по какой причине мальчик из, казалось бы, благополучной семьи расправился с родными, В непосредственных мотивах преступления сейчас разбираются следователи.

А мы задали этот вопрос психологу Людмиле Качкаевой.

- Мотивы преступления могут быть разными, - прокомментировала Людмила Качкаева. - Если человек чего-то боится, причем боится хронически, постоянно, у него нет ощущения, что он находится в безопасности, тогда его поведение может стать агрессивным, он действует по принципу: «Бей первым, Фредди!». То есть защищает себя, напав первым.

Не исключены и психические заболевания, считает психолог:

- Шизофрения в последние годы очень помолодела. Я помню, в моей практике был случай, когда тоже 16-летний подросток в Перми начал «слышать голоса». Они твердили ему, что он некрасивый и не пользуется успехом у девочек, поэтому нужно их убивать. Подросток ходил по парку, подходил сзади к девушкам, примерялся, как будет резать. Но, к счастью, решимости не хватило, а потом родители заметили неладное и направили его на лечение.

Но главным мотивом, по мнению психолога, могло стать отсутствие любви и внимания в семье.

- Самое страшное, что мы сделали в этой жизни – разрушили институт семьи. Все мы родом из детства. И корни большинства преступлений лежат в детстве, в том, что испытывал ребенок в семье: унижение, равнодушие, вранье - когда говорят одно, а делают другое. Невнимание очень обижает детей. Родители считают: сидит, молчит – и ладно. А там в тишине накапливаются обиды. И неизвестно, где и как они потом скажутся.

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