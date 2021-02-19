«Вместо подарка на 8 марта пришлось выбирать место на кладбище». Подруга погибшей на Усьвинских столбах туристки рассказала о похоронах

Фото: страница ВКонтакте Ника Драгомирецкая.

16 февраля в Тюмени похоронили погибшую на Усьвинских столбах Татьяну Мадееву. 13 февраля 38-летняя туристка поднялась на вершину, но поскользнулась и упала в 30-метровое ущелье, а когда через пять часов ее достали спасатели, женщина скончалась по пути в больницу.

О том, как откликнулись на эту беду неравнодушные люди, рассказала в соцсетях близкая подруга погибшей.

- Это пост благодарности, - написала Ника, подруга Татьяны Мадеевой. – Благодарности искренней, от всей души. Благодарности от друзей и родных Танюшки - тюменцам и пермякам, да и ребятам из других городов, неравнодушных к чужому горю! Ребята, мы с вами собрали почти 150 000 рублей за пару дней. Финансово нам помогли около 150 человек! Этого хватило на доставку груза до Тюмени, похороны, поминки и даже немного осталось. На 9 дней… на оградку... Оплата за все внесена, остаток суммы перечислен сестре Танюшки, как я и обещала...

Когда случилась эта трагедия, абсолютно незнакомые люди начали писать Нике и предлагать помощь, чтобы встретить родных погибшей туристки в Перми и помочь доехать им до Чусового. Десятки тюменцев предлагали помощь в Тюмени, звонили, присылали сообщения поддержки, кто-то делился своей трагичной туристической историей...

- Равнодушных к нашему горю не было, - пишет женщина. - Представитель похоронной компании практически двое суток не спала, помогая решать и разруливать появляющиеся проблемы. Спасибо всем за все! Похороны, поминки состоялись. Пока батюшка отпевал Таню в Храме, внутри меня была такая борьба, такое несогласие с ситуацией, такое жуткое неприятие, что мне казалось, моя негативная энергия могла разрушить стены, выпусти я ее на волю... Очень сложно смириться, что дорогого тебе человека нет... Выбирать подружке место на кладбище вместо подарка на 8 марта - так себе «удовольствие».

Поначалу подруга погибшей туристки защищала организаторов турпохода, считая, что это был несчастный случай.

- Но после того, как узнала подробности обстоятельств гибели Танюши, что было сделано, точнее, не сделано, и гидами, и руководителем, я кардинально поменяла свое мнение, - объясняет Ника. – Сейчас со всем разбирается Следственный Комитет. Близкая подруга Танюши, тоже Татьяна, очень хороший юрист, занимается делом гибели подруги, и мы очень просим откликнуться тех ребят, кто ездил на тот выезд или волей случая оказался в этом месте в то самое время!

Напомним, сразу после трагедии следователи начали проводить проверку этого ЧП, а через три дня сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвинение пока никому не предъявлено, виновному или виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

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