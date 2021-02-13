«Она жива!» Спасатели сумели добраться до пострадавшей туристки на Усьвинских столбах

Спасатели доставили пострадавшую туристку до машины скорой помощи. Фото: архив "КП"

- Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, жива, - сообщили «КП» в краевом министерстве территориальной безопасности.

Спасатели сумели добраться до пострадавшей. В спасательной операции принимают участие пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, которые добирались до места на снегоходах. А в Усьве к ним присоединись трое спасателей из Чусового.

На месте, используя спелеооборудование, они спустились в ущелье и обнаружили туристку живой, но у нее множественные переломы. С помощью специальных носилок женщину поднимают на поверхность, потом ее передадут медикам скорой медицинской помощи.

Состояние пострадавшей туристки оценивают, как тяжелое.

Проверку по факту происшествия начали проверку следственные органы.

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