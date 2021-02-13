«Трагедия на Усьвинских столбах». 38-летняя женщина упала в ущелье

Усьвинские столбы. Фото: Родион Рагозин

13 февраля в поселке Усьва Чусовского городского округа произошла трагедия: при прохождении туристического маршрута в ущелье упала 38-летняя женщина.

- После сообщения в единую дежурную диспетчерскую службу о происшествии на место выехали спасатели Пермской краевой службы спасения со специальным снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

По предварительной информации упавшая в ущелье женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.

В рекомендациях для туристов, которые собираются пройти по этому маршруту, сказано, что пешая часть в зависимости от погоды и физической подготовки, займет от одного до двух часов. Всего туристам придется пройти около пяти километров.

Чтобы гарантировано увидеть все самые красивые места, рекомендуется обратиться к услугам турфирм или частных гидов. Из Перми и Екатеринбурга регулярно организуются групповые экскурсии с доставкой трансфером. Туры проводятся как в летнее, так и зимнее время года. Туристов всегда просят заранее позаботиться о подходящей обуви.

«Комсомолка» продолжает следить за проведением операции на месте ЧП.

НАША СПРАВКА

Несчастные случаи на Столбах происходят постоянно. Причем истории достаточно типичные - поскользнулся на мокрых камнях или на обледенелой скале и сорвался, в лучшем случае получив травмы, а в худшем - разбившись насмерть.

Именно так в сентябре 2006 года погиб молодой скалолаз, который в сильный дождь спускался со Второго столба без страховки. Но среди несчастных случаев особо выделяется гибель 26-летнего мужчины, которого спасатели нашли между Вторым столбом и скалой Митра. Защитив диплом, он отправился в одиночестве побродить на Столбах, отдохнуть от экзаменов. Его тело нашли лишь через несколько дней после смерти — он сорвался со скалы.

Бывают и счастливые случайности: в 2014 году мужчина сорвался во время ливня со скалы Китайская Стенка, но выжил, потому что во время падения попал ногой в петлю веревки, оставленной скалолазами, тренировавшимися ниже.

Назвать какую-либо особо опасную скалу или скальный район невозможно, трагический случай может произойти где угодно, начиная от небольшого камня, куда сможет подняться даже ребенок, до высокой скалы, которая по силам лишь профессионалам.