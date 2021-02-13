«Мы не видим ее и не знаем, что с ней» Подробности ЧП на Усьвинских столбах, где 38-летняя женщина из Тюмени упала в ущелье

Ущелье, в которое упала женщина, очень узкое, и туристы не видят ее, и не могут понять, что с ней. Фото: Василий Вахрин

Сейчас спасатели пермской краевой службы спасения едут на место ЧП на Усьвинских столбах, где в субботу, 13 февраля, в ущелье упала 38-летняя женщина из Тюмени. Ехать в дороге им три с половиной часа. И если учитывать, что ЧП случилось в полдень, то к месту происшествия спасатели доберутся не ранее 16.00.

О случившемся сообщили в ЕДДС сами туристы из Тюмени (группа не была официально зарегистрирована, - Ред.)

- Женщина оступилась и упала на наших глазах в узкое ущелье, что с ней сейчас – непонятно, мы не видим и не слышим ее, - пояснили дежурному диспетчеру ЕДДС туристы.

После сообщения об упавшей туристке на место были направлены спасатели и оперативные службы Чусового. С собой у спасателей специальное снаряжение, с помощью которого они опустятся в ущелье и поймут, что стало с женщиной после падения.

- От Усьвы спасатели доберутся до места на снегоходе, - пояснили «КП» в краевом министерстве территориальной безопасности. - Они везут с собой спелеооборудование и специальные носилки. К пятерым краевым спасателям там присоединятся местные спасатели. Итого будет восемь человек.

Сервис Яндекс.Погода информирует, что температура на Усьвинских столбах сегодня составляет -10 градусов.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией на месте ЧП.

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