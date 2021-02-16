После гибели туристки из Тюмени на Усьвинских столбах возбудили уголовное дело

Татьяна мечтала покорить Эверест. Фото: личная страничка в соцсетях.

Следователи сообщили, что через три дня после громкой трагедии, случившейся в Пермском крае, они возбудили уголовное дело. Напомним, 13 февраля на Усьвинских столбах 38-летняя туристка из Тюмени поскользнулась и сорвалась с большой высоты. Через несколько часов женщина скончалась.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Следователи продолжают допрашивать свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза, запрошены документы в администрациях Чусовского и Гремячинского городских округов. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, оказавшим данную туристическую услугу.

Максимальное наказание, которое может грозить виновному по данной статье – до двух лет лишения свободы.

Туристическая группа из Тюмени, напомним, не была зарегистрирована в МЧС. Всего в ней было 18 человек. Сопровождали группу два представителя туристического клуба. Когда женщина упала и несколько раз ударилась о выступы, туристы сами позвонили в ЕДДС.

После звонка информация была передана во все оперативные ведомства, и на место происшествия выдвинулись спасатели со специальным снаряжением. Но дорога от Перми до Усьвы заняла у них около трех с половиной часов. В Усьве к ним присоединись трое спасателей из Чусового.

С помощью специального снаряжения спасатели опустились в ущелье и нашли там женщину. Она была жива, но получила множественные переломы и ее состояние оценивалось как тяжелое. С помощью специальных носилок несколько часов пострадавшую пытались достать на поверхность. Но когда это, наконец, удалось сделать, женщина скончалась от полученных травм.

16 февраля ее похоронили на родине.

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