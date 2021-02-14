«Мечтала покорить Эверест». Друзья рассказали о погибшей на Усьвинских столбах туристке из Тюмени

Татьяна Мадеева. Фото со страницы погибшей ВКонтакте

- Танечка мечтала покорить Эверест, но это уже никогда не случится, - со слезами на глазах вспоминает подруга погибшей в Пермском крае 38-летней туристки Татьяны Мадеевой.

Напомним, утром 13 февраля на Усьвинских столбах в Чусовском городском округе Пермского края, куда посмотреть на красоты природы приехала группа туристов из Тюмени, произошло ЧП. На второй день поездки, когда туристы уже поднялись на Усьвинские столбы, 38-летняя участница группы Татьяна поскользнулась и сорвалась с большой высоты.

- Она упала на наших глазах в узкое ущелье, - рассказала «КП» очевидец произошедшего. - Когда падала, несколько раз ударилась о выступы. Мы кричали, но она не отзывалась, и ее не было видно. Мы тут же позвонили в ЕДДС.

После звонка информация была передана во все оперативные ведомства, и на место происшествия выдвинулись спасатели со специальным снаряжением. Дорога от Перми до Усьвы заняла у них около трех с половиной часов. А температура на месте ЧП была -10 градусов.

- В спасательной операции принимали участие пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, которые добирались до места на снегоходах. А в Усьве к ним присоединись трое спасателей из Чусового, - пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

С помощью специального снаряжения спасатели опустились в ущелье и нашли там женщину. Она была жива, но получила множественные переломы и ее состояние оценивалось как тяжелое. С помощью специальных носилок несколько часов пострадавшую пытались достать на поверхность. Но когда это, наконец, удалось сделать, женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас этой трагедией занимается Следственный комитет, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно «КП», тургруппа, в которой была Татьяна, не была зарегистрирована на сайте МЧС России. Организаторы похода набирали единомышленников через соцсети. Участникам предлагали посетить Усьвинские столбы, Чертов палец, Каменный город и Шумихинские скалы, пройдя 18 километров. Поход был рассчитан на два дня - 13 и 14 февраля с ночевкой.

Друзья погибшей Татьяны отзываются о ней только добрыми словами и вспоминают, что ее мечтой было покорение одной из самых высоких гор на Земле - Эвереста.

- Таня занималась активным туризмом с 2018 года, - рассказывает подруга погибшей. - В одной из таких турпоходов мы и познакомились. Я сразу полюбила ее за искренность и жизнерадостность, за добродушие и отзывчивость. И мы стали подругами. Деток и мужа у нее не было. Она работала бухгалтером и была профессионалом своего дела, очень одаренная и разносторонняя женщина. Занималась творчеством, рисовала, танцевала, умела вязать. Ее мечтой, получается уже последней и несбыточной, был поход не Эверест. До сих пор не могу поверить, что ее нет....

Хоронить Татьяну будут на родине - в Тюмени. Транспортировка тела стоит не малых денег, поэтом друзья семьи погибшей собирают материальную помощь. Всем, кто хочет помочь родственникам погибшей женщины, просят писать на страницу ее подруги в социальной сети.

НАША СПРАВКА

Несчастные случаи на Столбах происходят постоянно. Причем истории достаточно типичные - поскользнулся на мокрых камнях или на обледенелой скале и сорвался, в лучшем случае получив травмы, а в худшем - разбившись насмерть.

Именно так в сентябре 2006 года погиб молодой скалолаз, который в сильный дождь спускался со Второго столба без страховки. Но среди несчастных случаев особо выделяется гибель 26-летнего мужчины, которого спасатели нашли между Вторым столбом и скалой Митра. Защитив диплом, он отправился в одиночестве побродить на Столбах, отдохнуть от экзаменов. Его тело нашли лишь через несколько дней после смерти — он сорвался со скалы.

Бывают и счастливые случайности: в 2014 году мужчина сорвался во время ливня со скалы Китайская Стенка, но выжил, потому что во время падения попал ногой в петлю веревки, оставленной скалолазами, тренировавшимися ниже.

Назвать какую-либо особо опасную скалу или скальный район невозможно, трагический случай может произойти где угодно, начиная от небольшого камня, куда сможет подняться даже ребенок.

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