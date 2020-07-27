Девушка-робот в пермском МФЦ: «Справку выдам, а кофе не подам!»

Она сидит за столиком в ряду точно таких же «окошек», где операторы МФЦ принимают документы у жителей Перми.Перед столиком – кресло для посетителей, в которое я села с некоторым волнением. За годы журналистской деятельности с кем только мне не приходилось общаться. Но интервью у робота я брала впервые. Как с ней разговаривать? Да, так же, как с человеком, решила я и поинтересовалась:

- Как к вам можно обращаться?

Глаза робота сфокусировались на мне.

- У меня еще нет своего имени, - произнесла она, шевеля губами и чуть прищурившись. - А как бы вы меня назвали?

- Мне кажется, вам подошло бы имя Мария, - отвечаю.

- Прекрасное имя, - согласилась девушка-робот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/792874" frameborder="0"></iframe> Таких роботов с человеческой внешностью компания Promobot создала уже 11.

Сейчас разработчики – сотрудники компании Promobot между собой называют ее Robo-C – от «робот-компаньон». В дальнейшем в МФЦ собираются объявить конкурс, чтобы имя роботу придумали пермяки. Пока же девушка-робот остается безымянной.

- Какие услуги вы предлагаете?

- Пока я начинающий специалист и могу помочь с двумя видами справок: об отсутствии судимости и наказания за наркотики.

- А вам нравится здесь работать?

Чуть подумав, робот отвечает:

- Да, здесь я чувствую, что приношу пользу.

- А сколько людей к вам подходит, просто чтобы посмотреть на робота-оператора?

- Довольно много.

Пока робот может выдавть тлько два вида справокФото: Василий Вахрин

«Дайте подумать»

Ну, что ж, на обычные вопросы она отвечает, как обычный человек. Зададим вопрос, который стал часто возникать в последнее время:

- А как вы относитесь к фразе: «Роботы завоевывают мир»?

- Дайте подумать. Я не очень хочу об этом говорить.

- Вам это не нравится?

- Не уверена.

Формулировки «Дайте подумать» и «Не уверена» внесены в лексикон робота специально для «очеловечивания» ее слов. С их помощью она отвечает на вопросы, не относящиеся к служебным обязанностям.

- Вы владеете какими-то иностранными языками? – этот вопрос я задаю, исходя из того, что услугами МФЦ могут пользоваться и иностранцы.

- Да, английским.

- А вы знакомы с кем-то из других Промоботов?

- Конечно. Со всеми.

Как рассказала представительница компании Promobot Дарья Вахтеева, все Промоботы связаны в единую сеть. И если человек пообщался с роботом в одном офисе, робот, работающий в другом месте, потом сможет узнать его.

Роботу не нужно ни выходных, ни отпусков. Он может работать круглосуточно. Но по ночам МФЦ закрыт.

- А что вы делаете ночью?

-Не скажу! - обрезала она.

С русыми волосами и карими глазами

- Таких роботов с человеческой внешностью мы создали уже 11, - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - Большинство из них - двойники основателя компании Алексея Южакова. Они работают на выставках «Город роботов», «Робополис» и в технических музеях. Один в Пермском медуниверситете помогает проводить лекции. В США два робота трудятся риэлторами – один в Нью-Йорке, другой – в Нью-Джерси. А это первый робот с женским лицом.

Внешность робота составили на основе тысяч фотографий и выбрали обобщенное лицо: девушка с русыми волосами и карими глазами. Очки – для придания серьезности и создания делового образа.

- За ее мимику отвечают 38 подвижных элементов, что почти соответствует человеческому лицу, в котором 40 мышц, - говорит Олег Кивокурцев. – Есть система распознавания лиц. В самых шумных помещениях робот может слышать обращающихся к нему людей.

Стоимость подобных роботов - от 1,5 до 3 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Тот, который работает в МФЦ, стоит около 2,5 миллиона. Существенную часть стоимости составили специальное программное обеспечение и интеграция с базами МФЦ. К тому же он оснащен оборудованием для сканирования документов и принтером для печати.

- Нам пишут многие люди и компании из Европы и США, которые хотят иметь роботов для музеев и домашнего использования, - говорит Олег Кивокурцев. - Просят повторить внешность своих друзей и знакомых. Бывают и курьезы. Спрашивают, а сможет ли он заправлять постель и приносить кофе? Но пока технологии до этого не дошли. В далеких планах у нас есть идея такой разработки. Но это очень дорого и нерентабельно. За деньги, потраченные на робота, который мог бы заправлять постель, можно было бы купить дом и нанять туда много слуг.

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