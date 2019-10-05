2019-10-05T14:32:35+03:00
Наука

«Очень похож». Пермяки познакомили Шварценеггера с его роботом-двойником

Встреча двух «Железных Арни» состоялась на форуме в Петербурге
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Алексей ЮжаковФото: Алексей Южаков
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- Нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, - написал на своей странице в фейсбуке председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские».

Мы уже писали о том, что Промоботы теперь приобрели человеческий облик. Роботы имитируют внешность человека, передают эмоции и отвечают на поставленные вопросы.

Первым роботом-двойником стал Алекс – двойник Алексея Южакова, который с успехом ведет некоторые выпуски новостей на одном из российских телеканалов. Промобот с внешностью Арнольда Шварценеггера был представлен на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, уда бывший губернатор Калифорнии, он же Терминатор, приехал с деловым визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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