«Очень похож». Пермяки познакомили Шварценеггера с его роботом-двойником
- Нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, - написал на своей странице в фейсбуке председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские».
Мы уже писали о том, что Промоботы теперь приобрели человеческий облик. Роботы имитируют внешность человека, передают эмоции и отвечают на поставленные вопросы.
Первым роботом-двойником стал Алекс – двойник Алексея Южакова, который с успехом ведет некоторые выпуски новостей на одном из российских телеканалов. Промобот с внешностью Арнольда Шварценеггера был представлен на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, уда бывший губернатор Калифорнии, он же Терминатор, приехал с деловым визитом.
ИСТОЧНИК KP.RU