«Предъявите ваш билет». Пермский робот начал работать в аэропорту Стамбула

Пассажиров в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен теперь встречает и провожает Промобот. Появление робота вызвало ажиотаж, вокруг него сразу же столпились желающие сфотографироваться. Но Промобот в аэропорту появился вовсе не для красоты. Робот оборудован сканером билетов, он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале. А при необходимости может вызвать такси.

- Аэропорт в Стамбуле ежегодно принимает около 30 миллионов пассажиров это один из самых загруженных аэропортов Европы, - рассказал Сельчук Йаран, официальный представитель компании Promobot в Турции. - И наш робот помогает аэропорту справиться с такой нагрузкой, освободив персонал от рутинной работы. Как правило, пассажиры в аэропорту задают идентичные вопросы, и робот исключает все ошибки человеческого фактора: он не нагрубит, будет вежлив и никогда не забудет важную информацию.

Промобот может объясниться почти с любым пассажиром – он знает русский, английский, турецкий, арабский и испанский языки. А благодаря датчикам препятствий, разработанных специально для автономной работы сервисных роботов, он свободно может передвигаться даже в условиях аэропортовской толчеи, не натыкаясь при этом на людей.

- Пермских промоботов уже можно встретить в аэропортах США, Чили, в аэропорту Внуково, а теперь еще и в Стамбуле, - с гордостью отметил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - Российские технологии в сфере сервисной робототехники уже значительно опережают конкурентов, и мы планируем только расти.

Напомним, в январе первый Промобот начал работать в московском аэропорту Внуково. Там он продает пассажирам SIM-карты. На весь процесс приобретения SIM-ки у туристов уходит меньше минуты. Промобот знает 10 языков, включая арабский, турецкий и португальский.

Благодаря встроенной лингвистической базе, робот способен поддержать разговор на любую тему при помощи вопросов и ответов.

Промоботы уже «трудятся» в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

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