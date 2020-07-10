2020-07-10T10:27:59+03:00
Наука

«Русые волосы и карие глаза». В пермский МФЦ приняли нового сотрудника – девушку-робота

У нее пока нет имени, но рабочее место для нее уже создали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пока идет тестирование робота. Фото: Родион БалковПока идет тестирование робота. Фото: Родион Балков
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Нового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. В отличие от обычных Промоботов этот робот очень похож на обычного человека. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ.

Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами.

Специально для нее в МФЦ создали новое рабочее место. Оно практически ничем не отличается от 65 остальных мест для операторов. И получить услугу от робота пермяки смогут практически так же, как от обычного человека. Только быстрее.

- Во время тестового периода робот будет выдавать жителям справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств, - рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». – Позже функционал будет расширен. Робот сможет принимать документы на гражданский и заграничный паспорта.

Имени у робота пока нет. Выбрать его предложат пермякам. Напомним, в МФЦ уже работает Промобот, которого зовут Хэлпер, - такое имя придумали для него горожане. Робот встречает посетителей на входе, помогает им сориентироваться в услугах, уточняет готовность документов, проверяет статус талона в электронной очереди, заполняет заявления, работает с электронной очередью. С марта прошлого года Хэлпер принял более 30 тысяч обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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