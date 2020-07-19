Коронавирус в Перми, последние новости на 20 июля: за сутки скончались еще 4 человека

В Пермском крае по-прежнему фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки медики поставили диагноз COVID-19 еще 89 пермякам. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 4982.

Ежесуточный прирост больных составил 1,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля - 1,34).

- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.

«Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа. Инфографика: Яндекс

Также за прошлые сутки выписали еще 19 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Всего в регионе от COVID-19 выздоровели уже 3934.

- Под наблюдением специалистов остаются 2784 жителей региона, - сообщает Минздрав Пермского края.

В регионе среди новых заболевших коронавирус был определен у 89 человек. Они проживают в 14 территориях.

По информации Минздрава, больше всего заболевших в Перми -63, еще 6 – в Соликамске, 5 – в Пермском районе, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Красновишерске, Чернушке и Октябрьском городском округе, по 1 инфицированному – в Березниках, Горнозаводске, Чайковском, Лысьве, Чердыни, Бардымском округе и Куединском районе.

По-прежнему в Прикамье остаются лишь две территории, где коронавирус не выявлен - это Косинский и Кочевский округа.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми. Инфографика: краевой оперштаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В пермском роддоме новорожденная девочка заразилась коронавирусом

Мама узнала о диагнозе ребенка, когда их уже выписали домой (подробнее...)

Прикамье коронавирус победили еще 19 пациентов

В Минздраве рассказали, сколько еще человек остается под наблюдением (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 19 июля: количество заболевших продолжает расти

Общее число инфицированных в регионе достигло 4893 человек (подробнее...)

В Пермском крае за сутки выявили еще 89 случаев коронавируса

Общее число заболевших смертельно опасной инфекцией приближается к 5000 человек (подробнее...)