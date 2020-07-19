2020-07-19T13:46:55+03:00
Общество

В пермском роддоме новорожденная девочка заразилась коронавирусом

Мама узнала о диагнозе ребенка, когда их уже выписали домой
Анна Маркова
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Ирина Туктарова родила девочку в роддоме, где у медика выявили коронавирус. Фото: семейный архив Туктаровых.Ирина Туктарова родила девочку в роддоме, где у медика выявили коронавирус. Фото: семейный архив Туктаровых.
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Пермячка Ирина Туктарова, 6 июня, в Роддоме Больницы им. Тверье (ранее Роддом МСЧ №9), родила дочку Алену. Малышка появилась на свет в срок, здоровенькая, крепкая. Через 4 дня Ирину с девочкой выписали домой, там их ждали муж и пятилетний сын.

- Все было хорошо, правда у дочки появилась желтушка новорожденных - билирубин подскочил, - вспоминает Ирина. - Педиатр нам выписала специальный препарат, мы его принимали и через несколько дней все показатели пришли в норму. 18 июня мне позвонили и сообщили, что возможно мы заразились коронавирусом, так как он был выявлен у одного из сотрудников родильного отделения. Я была в шоке и очень испугалась, но у нас не было никаких симптомов заболевания.

Через пять дней пришли брать анализ

Ирина сама позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора в Пермском крае и рассказала о сложившейся ситуации. Только через пять дней к ним пришли специалисты и взяли анализ у нее и новорожденной дочки. Мужу и старшему ребенку анализ делать не стали.

- Через несколько дней нам сообщили, что у дочки коронавирус подтвердился, - рассказала Ирина Туктарова. - Ребенку назначили свечи «Вифирон», пять дней мы ими лечились. Нам звонил каждый день участковый педиатр, на третий день приходил домой, наблюдал за нами.

Новорожденная малышка перенесла болезнь безсимптомно. Фото: семейный архив Туктаровых.

Новорожденная малышка перенесла болезнь безсимптомно. Фото: семейный архив Туктаровых.

«Если тест отрицательный - звонить не будем»

О результатах своего теста на коронавирус Ирине не сообщили, когда брали мазки, так и сказали: «Если у вас нет COVID-19, звонить никто не будет».

- Звонка от медиков я так и не дождалась, значит у меня инфекцию не выявили, - говорит Ирина. - У моей соседки по палате, с которой мы переписывались, тесты у нее и малыша оказались отрицательные. Врачи мне потом сказали, что чем меньше ребенок, тем он легче переносит заразу.

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Примерно через две недели домой к Туктаровым снова пришли медики и взяли у новорожденной Алены повторный анализ.

- Результат оказался отрицательный, - сказала мама девочки. - Я, конечно, вздохнула с облегчением, но стресс получила. С дочкой все в порядке, хорошо растет и развивается, надеемся, что никаких последствий от коронавируса не получим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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