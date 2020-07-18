Коронавирус в Перми, последние новости на 19 июля: количество заболевших продолжает расти

На 19 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составляет 4893 человек. По информации Роспотребнадзора за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 составило 90 человек: 68 проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По сообщению минздрава, ежесуточный прирост больных составил 1,9%, коэффициент распространения болезни - 1,34.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми. Инфографика: краевой оперштаб.

Из 90 новых инфицированных – 34 мужчины, 55 женщин и один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 44 человека в возрасте от 45 до 65, 21 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 17 территориях Пермского края.

- Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (42), - сообщает краевой оперштаб. - Еще 13 – в Пермской районе, семь заболевших в Соликамске, пять – в Горнозаводске, по три инфицированных выявлено в Верещагино, Губахе и Сивинском округе, еще по два заболевших выявлено в Краснокамске, Добрянке, Березниках и Ординском округе, по одному – в Кизеле, Чайковском, Суксуне, Чердыни, Лысьве и Березовском округе. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

«Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа. Инфографика: Яндекс

За прошедшие сутки было зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19. На 19 июля зафиксировано 109 летальных исходов от COVID-19. Еще 76 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

За минувший день из медучреждений Прикамья было выписано 125 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. И общее число оправившихся от COVID-19 за всю эпидемию коронавируса составило 3915.

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