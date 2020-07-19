В Прикамье коронавирус победили еще 19 пациентов
В Пермском крае за прошлые сутки выписали еще 19 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Всего в регионе от COVID-19 выздоровели уже 3934.
- Под наблюдением специалистов остаются 2784 жителей региона, - сообщает Минздрав Пермского края.
На утро 19 июля общее число выявленных заболевших в регионе - 4893 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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