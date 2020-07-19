2020-07-19T09:06:32+03:00
Общество

В Прикамье коронавирус победили еще 19 пациентов

В Минздраве рассказали, сколько еще человек остается под наблюдением
Анна Маркова
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Под наблюдением специалистов остаются 2784 жителей региона.Под наблюдением специалистов остаются 2784 жителей региона.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае за прошлые сутки выписали еще 19 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Всего в регионе от COVID-19 выздоровели уже 3934.

- Под наблюдением специалистов остаются 2784 жителей региона, - сообщает Минздрав Пермского края.

На утро 19 июля общее число выявленных заболевших в регионе - 4893 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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