В Пермском крае за сутки выявили еще 89 случаев коронавируса

19 Июль 2020 2020-07-19T11:04:14+03:00

Общее число заболевших смертельно опасной инфекцией приближается к 5000 человек

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В Пермском крае по-прежнему фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки медики поставили диагноз COVID-19 еще 89 пермякам. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 4982.

Ежесуточный прирост больных составил 1,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля - 1,34).

- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU