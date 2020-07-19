В Пермском крае за сутки выявили еще 89 случаев коронавируса
В Пермском крае по-прежнему фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки медики поставили диагноз COVID-19 еще 89 пермякам. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 4982.
Ежесуточный прирост больных составил 1,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля - 1,34).
- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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