«Сейчас дорога каждая минута». Четвертые сутки в Пермском крае разыскивают 10-летнего мальчика

В поселке Лель Гайнского района продолжаются поиски 10-летнего Кости Лунегова. Оперативный штаб, развернутый для поисков пропавшего мальчика, возглавил руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев.

Напомним, 3 июня мальчик на велосипеде поехал к реке с двумя приятелями. С берега реки дети отправились разными путями: двое пошли пешком, а Костя поехал на велосипеде. Но домой он не вернулся. Родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи его не нашли, и обратились с заявлением о пропаже сына в полицию.

Возле велосипеда, на котором уехал мальчик, нашли следы медведя. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Сейчас ребенка разыскивают около 300 человек: сотрудники следственного управления, полиции, Росгвардии, краевой службы спасения, а также волонтеры. Задействовано более 35 автомобилей, самолет, вертолет и два беспилотных летательных аппарата.

Поисковый отряд исследует лесной массив, берег и дно реки Лель. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

Как сообщили поисковики, за прошедшие четыре дня была обследована территория в районе поселка Лель в радиусе 3 километров, вертолетом обследована территория в радиусе 12 километров. Осмотрены все строения в поселке.

- Как правило, идет работа «на отклик», - рассказала координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. - В любой поисково-спасательной операции в лесу есть минута тишины, в нашем оперштабе - тоже: работа сигналов громкоговорителя и крика сирены чередуется с минутой тишины. Вообще вся информация скапливается в одном месте. Все маршруты, которые проходятся в лесу, с сотовых телефонов, оборудованных программой Геотрекер, фиксируются в одной программе у специалиста в оперштабе.

В оперативный штаб приехал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он поинтересовался, всем ли обеспечены поисковики, и пообещал, что краевые власти предоставят им все необходимое для розыска ребенка. Ранее, по распоряжению краевых властей в зону поисково-спасательных работ был направлен автомобиль с необходимым оборудованием: световой башней, палатками, тепловой пушкой, генератором.

- На месте поисково-спасательных работ находится 80 наших волонтеров, все профессионально обученные, подготовленные, которые уже не раз выходили на поиски в лес и которые хотят помочь. Несколько групп выезжают сегодня, чтобы сменить кого-то на месте, - рассказала Ксюша Макарова. - Ребята делятся на группы, прочесывают заданные квадраты. При закрытии квадрата они или передвигаются на другой, либо возвращаются в штаб для получения нового квадрата. Если они что-то обнаружили, сразу сообщают по рации в штаб. Сейчас дорога каждая минута. Все участники поисково-спасательной операции надеются на положительный результат и на то, что мальчик будет найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Район поиска значительно увеличили (подробнее…)

«Часть групп с поиска пришлось снять». В Прикамье четвертые сутки продолжаются поиски 10-летнего мальчика

Волонтеры обращаются к пермякам с просьбой о помощи (подробнее…)

Лес! Тайга! Срочно нужны волонтеры для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на севере Прикамья

До места ехать долго, время идет (подробнее...)

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах (подробнее...)

«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье

Ребенка ищут уже сутки (подробнее...)