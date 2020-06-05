2020-06-05T21:04:16+03:00
Общество

«На сон два часа - и снова в лес». На севере Пермского края третьи сутки идут поиски 10-летего мальчика

Спасатели нашли его велосипед, а возле него медвежьи следы
Анна Маркова
Поделиться:
Поиски Кости Лунегова продолжаются. Фото: семейный архив семьи Лунеговых.Поиски Кости Лунегова продолжаются. Фото: семейный архив семьи Лунеговых.
Изменить размер текста:

В самом северном районе Пермского края - Гайнском третьи сутки идет широкомасштабная поисково-спасательная операция. 3 июня там пропал 10-летний Костя Лунегов.

Мальчик живет в маленьком селе Лель, численностью около 200 человек. Оно окружено труднопроходимыми лесами и топкими болотами. Ближайший населенный пункт к нему находится в 50 километрах.

«Гулял с друзьями у реки»

В тот день Костя как всегда сел на свой сине-белый велик и поехал кататься. Встретил своих друзей, таких же мальчишек и они отправились к реке. Через какое-то время с берега дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а Костя поехал на велосипеде, дома ждали мама с папой, но ребенок так и не появился.

Семья у Кости хорошая, дружная, есть старшие братья и сестра, он самый младший, четвертый ребенок. Раньше он никогда не пропадал и не уходил.

Не найдя сына в селе, родители побежали в полицию. Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарные, местные лесники,

Село Лель со всех сторон окружено лесами. Фото: местных жителей.

Село Лель со всех сторон окружено лесами. Фото: местных жителей.

применяли беспилотный летательный аппарат.

«Ребенок в футболке и шортах, а ночью мороз»

В день исчезновения ребенок был одет в футболку, шортики до колена, и сланцы, а ночью на севере Прикамья были заморозки до -3 градусов. К 9 утра 4 июня поиски результатов не дали.

Тем временем из Перми на помощь в Гайнский район выдвинулись дополнительные силы и средства. На месте был развернут штаб. Ехать до села Лель из краевого центра примерно 7-8 часов - это около 450 км.

Со всех уголков региона спасать ребенка отправились волонтеры, группы людей на вездеходах, кинологи с собаками поехали в село Лель.

«Нашли велик и медвежьи следы»

Утром, 4 июня в нескольких километрах от деревни, в пролеске, спасатели нашли велосипед Кости, а рядом с этим местом множество следов медведя. Других зацепок пока нет.

- Площадь поиска очень большая, рассказывает Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Добраться до места, где идут поиски очень сложно, там почти нет дорог. К поискам два дня подряд привлекали вертолет, самолет и два беспилотных аппарата.

Велосипед на котором уехал мальчик нашли в лесу. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Велосипед на котором уехал мальчик нашли в лесу. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

«СК возбудил уголовное дело»

Спустя сутки после исчезновения Кости, Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это необходимо для проведения всех необходимых следственных мероприятий и привлечения дополнительных сил и средств.

- Проведены осмотры, дома ребенка, - сообщает Следственное управление следственного комитет по Пермскому краю. - По маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допрошены родственники, свидетели и местные жители. Расследование уголовного дела продолжается.

На поиски по-прежнему требуются волонтеры, но только подготовленные. Лес очень сложный.

- От «Лизы Алерт» сегодня выехали три экипажа, еще два готовятся к отправке, - пишут в соцстях поисковики. - Поиски не прекращаются ни на секунду, на сон - пару часов, и снова в лес. Квадрат за квадратом. Лес сложный и разный. Местность заболочена , есть дикие звери. Связи практически нет, спутниковые телефоны берут только с крыши. Работаем.

- Сейчас дорога каждая минута, - отметила Ксения Макарова. - Все участники поисково-спасательной операции надеются на положительный результат и мальчик будет найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Район поиска значительно увеличили (подробнее…)

Лес! Тайга! Срочно нужны волонтеры для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на севере Прикамья

До места ехать долго, время идет (подробнее...)

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах (подробнее...)

«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье

Ребенка ищут уже сутки (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми
«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса