«На сон два часа - и снова в лес». На севере Пермского края третьи сутки идут поиски 10-летего мальчика

В самом северном районе Пермского края - Гайнском третьи сутки идет широкомасштабная поисково-спасательная операция. 3 июня там пропал 10-летний Костя Лунегов.

Мальчик живет в маленьком селе Лель, численностью около 200 человек. Оно окружено труднопроходимыми лесами и топкими болотами. Ближайший населенный пункт к нему находится в 50 километрах.

«Гулял с друзьями у реки»

В тот день Костя как всегда сел на свой сине-белый велик и поехал кататься. Встретил своих друзей, таких же мальчишек и они отправились к реке. Через какое-то время с берега дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а Костя поехал на велосипеде, дома ждали мама с папой, но ребенок так и не появился.

Семья у Кости хорошая, дружная, есть старшие братья и сестра, он самый младший, четвертый ребенок. Раньше он никогда не пропадал и не уходил.

Не найдя сына в селе, родители побежали в полицию. Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарные, местные лесники,

Село Лель со всех сторон окружено лесами. Фото: местных жителей.

применяли беспилотный летательный аппарат.

«Ребенок в футболке и шортах, а ночью мороз»

В день исчезновения ребенок был одет в футболку, шортики до колена, и сланцы, а ночью на севере Прикамья были заморозки до -3 градусов. К 9 утра 4 июня поиски результатов не дали.

Тем временем из Перми на помощь в Гайнский район выдвинулись дополнительные силы и средства. На месте был развернут штаб. Ехать до села Лель из краевого центра примерно 7-8 часов - это около 450 км.

Со всех уголков региона спасать ребенка отправились волонтеры, группы людей на вездеходах, кинологи с собаками поехали в село Лель.

«Нашли велик и медвежьи следы»

Утром, 4 июня в нескольких километрах от деревни, в пролеске, спасатели нашли велосипед Кости, а рядом с этим местом множество следов медведя. Других зацепок пока нет.

- Площадь поиска очень большая, рассказывает Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Добраться до места, где идут поиски очень сложно, там почти нет дорог. К поискам два дня подряд привлекали вертолет, самолет и два беспилотных аппарата.

Велосипед на котором уехал мальчик нашли в лесу. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

«СК возбудил уголовное дело»

Спустя сутки после исчезновения Кости, Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это необходимо для проведения всех необходимых следственных мероприятий и привлечения дополнительных сил и средств.

- Проведены осмотры, дома ребенка, - сообщает Следственное управление следственного комитет по Пермскому краю. - По маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допрошены родственники, свидетели и местные жители. Расследование уголовного дела продолжается.

На поиски по-прежнему требуются волонтеры, но только подготовленные. Лес очень сложный.

- От «Лизы Алерт» сегодня выехали три экипажа, еще два готовятся к отправке, - пишут в соцстях поисковики. - Поиски не прекращаются ни на секунду, на сон - пару часов, и снова в лес. Квадрат за квадратом. Лес сложный и разный. Местность заболочена , есть дикие звери. Связи практически нет, спутниковые телефоны берут только с крыши. Работаем.

- Сейчас дорога каждая минута, - отметила Ксения Макарова. - Все участники поисково-спасательной операции надеются на положительный результат и мальчик будет найден.

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