«Мы уже здоровы, а нам колют антибиотики». Пермячка рассказала, что происходит в больнице, где у медиков тест на COVID-19 оказался положительным

22-летняя пермячка Ольга Кочкина (имя изменено – Ред.) лежит в изолированном отделении Пермской инфекционной больницы. Девушка рассказала «Комсомолке», как оказалась в медучреждении, от чего ее лечат и почему пожалела, что вызвала врачей.

С чего все началось

- 31 марта мне стало плохо, - рассказывает Ольга. - Поднялась температура 38 и появился кашель с удушьем. Я вызвала скорую, но никто не приехал. Врач пришла только на следующий день. Послушала, сказала, что у меня воспаление трахеи и выписали таблетки. Я начала лечение. Но на следующий день мне стало еще хуже: кашель с кровью, головокружение, я в буквальном смысле начала задыхаться. Скорую вызвал брат, потому что я была уже не в состоянии. На этот раз врачи приехали быстро.

Ольгу осмотрели, спросили про поездки за границу и про контакты с людьми, приехавшими из-за рубежа.

- Я сказала, что из города никуда не выезжала и с приехавшими из других стран не общалась. Врачи видели, что мне становится все хуже. С подозрением на пневмонию меня повезли в больницу на Плеханова, сделали рентген, предварительный диагноз – пневмония - не подтвердился, и меня увезли в инфекционное отделение.

В больнице

- Я оказалась в палате с еще двумя женщинами. Тест на коронавирус у нас не брали. Лечили препаратами от простуды. А в полночь 5 апреля что-то произошло. Нас разбудили посреди ночи и взяли анализы на COVID-19. Как позже выяснилось, у пяти сотрудников больницы предварительно подтвердили наличие вируса. После этого наше отделение полностью изолировали вместе с медперсоналом, который в эту ночь дежурил. Сначала мне стало очень страшно, ведь эти врачи и медсестры меня тоже осматривали. Но первый тест на вирус дал отрицательный результат, что у меня, что у всех пациентов. Мне стало спокойней.

Лечение и еда

- На следующий день к обычным противовирусным препаратам добавили уколы и антибиотики.

Фото: Ольги Кочкиной*

- Думаю, все знают, как кормят в больницах: каши, супы, компот. Ничего нового. Нас спасают родственники, которые приносят передачки. Видеться с ними не разрешают, поэтому посылки с едой они оставляют на КПП, а нам их приносят врачи. Общение с близкими только по телефону и в соцсетях.

Нарушение изоляции и правил безопасности

- Возмущает, что сами же медики ходят без масок и перчаток. А кухонные работники хоть и в перчатках, но в них же они и за дверные ручки держатся, и хлеб раскладывают. А недавно к нам приходила врач из отделения, где предположительно лежат люди с коронавирусом. А нам говорили, что никого нельзя ни впускать, ни выпускать - ни врачей, ни пациентов.

- Еще сфотографировала, как из соседнего отделения пациенты спокойно выходят на крыльцо, а ведь эти люди потенциально контактные. Более того, я думаю, что у них положительный тест на коронавирус, потому что врачи скорой, когда их привозили, были в спецодежде. К тому же все врачи ходят в это отделение только в спецодежде. И что получается, в нашем отделении тесты на коронавирус отрицательные, а нас изолируют, и врачи ходят без защиты. А в соседнем блоке, вероятно, лежат зараженные и свободно выходят на крыльцо.

Фото: Ольга Кочкина*

Итог

- Сейчас врачи, дежурившие в ночь когда у их коллег предварительно выявили коронавирус, живут и работают в больнице. Нам сказали, что изоляция продлится до 13 апреля. Лежу и плачу, дома меня ждет ребенок. За ним пока ухаживает брат. Нам продолжают делать уколы и давать антибиотики, хотя ни у кого уже симптомов простуды нет. Я уже сто раз пожалела, что в тот день вызвала скорую.

Пермская инфекционная больница. Фото: Ольга Кочкина*

Комментарий властей о ситуации в инфекционной больнице

- Прием пациентов в Пермскую краевую инфекционную больницу полностью прекращен. Все вновь выявленные взрослые пациенты с подозрением на наличие коронавирусной инфекции направляются в медсанчасть №1, которая полностью подготовлена для приема таких больных, - уточнили в оперативном штабе. – Дети и подростки направляются в отделение краевой инфекционной больницы, расположенное по адресу: ул. Павла Соловьева, 9.

Третье и четвертое отделения Пермской краевой инфекционной больницы закрыты на карантин. Сотрудники и пациенты, которые были выписаны в течение последних двух недель из этих отделений, проверены на коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время у одного сотрудника больницы подтвержден коронавирус, еще у 5 предварительно положительный, сейчас ждем окончательного результата из Москвы, - сообщили в Минздраве. - У всех остальных сотрудников и пациентов тесты дали отрицательный результат.

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