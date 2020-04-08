Режим самоизоляции в Перми: как получить разрешение посещать пожилых родственников и почему его не всем дают

- Обращалась в минсоцразвития за разрешением посещать маму, а мне отказали. Сказали: обращайтесь к волонтерам. А я не хочу, чтобы к маме приходили совершенно незнакомые люди. Я не знаю, что может быть у них на уме, - возмущаются пермяки в соцсетях.

И в самом деле, людям старше 65 лет запретили выходить из дома. Кто принесет им продукты, лекарства, питьевую воду, вынесет мусор, сделает уборку в квартире, в конце концов? И почему посторонний волонтер может посетить близкого вам человека, а вы не сможете?

Как сообщили в Министерстве соцразвития Пермского края, всего в регионе выдано около шести тысяч разрешений на посещение родственников, из них три тысячи – в Перми. При этом почти такому же количеству людей в разрешениях отказали.

- Разрешения выдают только тогда, когда пожилой человек действительно нуждается в посторонней помощи, живет один и не может самостоятельно за собой ухаживать, - объяснили в министерстве. – Если же речь идет только о том, что нужно принести продукты, то для этого следует обратиться к волонтерам. Они не проходят в квартиру, а только передают заказанные продукты. Все это делается для соблюдения режима самоизоляции.

Как получить разрешение на посещение пожилого родственника во время режима самоизоляции в Перми?

Разрешения посещать пожилых родственников выдаются после проверки заявки.

- Для того чтобы подать заявку, нужно обратиться в территориальное управление по месту жительства родственника, которому требуется уход, - пояснили в минсоцразвития. - Заявку вы можете отправить по электронной почте или позвонить. Вам необходимо сообщить данные вашего родственника: ФИО, паспортные данные, адрес. Также необходимо оставить информацию о себе: - ФИО, паспортные данные, СНИЛС. Сначала социальные службы проверят информацию по своей базе данных, и потом примут решение. Обычно на это требуется около суток. Разрешение будет направлено по электронной почте или в любой мессенджер, на ваше усмотрение.

Справедливости ради, надо сказать, что некоторые пермяки мошенничают ради возможности получить такое разрешение, то есть свободно ходить по улицам во время режима самоизоляции. Поэтому они пишут заявки на посещение своих родственников, которых до этого время почти не навещали. С такими случаями сотрудникам социальных служб уже не раз приходилось сталкиваться.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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