2020-04-09T10:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Пермские роботы начали борьбу с коронавирусом

Они дезинфицируют улицы Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Робот «Скорпион» нашел себе новое применение. Фото: Промобот.Робот «Скорпион» нашел себе новое применение. Фото: Промобот.
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По Шоссе Космонавтов в Перми бодро передвигается робот, похожий на небольшой танк, и обрызгивает дорогу и тротуар дезинфицирующим средством. Робот «Скорпион», разработанный для патрулирования улиц, нашел себе новое применение – он борется с коронавирусом.

- Когда дезинфекцию проводит человек, есть риск, что он заразится коронавирусом, а после этого еще и сам начнет его распространять, - рассказала Дарья Вахтеева, менеджер компании «Промобот», разработавшей робота. – Робот, естественно, заразиться не может, к тому же его производительность выше, чем у человека.

«Скорпион» может двигаться не только по ровной поверхности, он легко преодолевает лестницы и бордюры. А управляет им оператор с помощью системы 3G. Поэтому человек может находиться в безопасном месте, даже за несколько километров от робота. Но пока «Промобот» тестирует «Скорпиона» на улице возле своего офиса.

Также компания переориентировала на борьбу с коронавирусом еще одного робота – диагноста.

- Наши Промоботы могут заменить сотрудников, которые каждый день выполняют измерение вручную - во многих организациях на входе целый день сидит человек с термометром, - рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. - Роботы-диагносты защитят сотрудника от угрозы инфицирования, обезопасят посетителей от контакта с инфицированным сотрудником, а также устранят проблему человеческого фактора в измерении температуры.

Робот-диагност оборудован бесконтактным термометром, который может измерять температуру человека на расстоянии в 10 сантиметров от него, и экраном, на котором высвечиваются результаты измерения. А в продвинутую версию Промобота включена еще система распознавания лиц, чтобы робот мог стоять на входе и пропускать в здание только тех людей, которые внесены в его базу данных.

- А если интегрировать робота в систему безопасности предприятия, то он не будет пропускать сотрудников с повышенной температурой, - объяснила Дарья Вахтеева.- Например, заблокирует турникет на проходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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