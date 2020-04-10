«Небывалая возможность!» Благодаря тотальной самоизоляции из-за коронавируса пермские экологи собираются провести уникальные исследования городского воздуха

Такого не могло быть: индустриальный мегаполис с движением транспорта меньше дореволюционного. Но вот случилось - из-за объявленного режима тотальной самоизоляции граждан.

Этой небывалой возможностью срочно решили воспользоваться пермские экологи.

- В первые дни после введения этого режима мы уже было приостановили забор проб из пунктов контроля за состоянием воздуха в городе, - рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Они ведь разбросаны по всей Перми, и добираться до них нашим сотрудникам приходится на общественном транспорте. Но потом поняли: больше такой небывалой возможности не представиться! В середине недели были моменты, когда на улицах вообще не было никаких машин. Мы понимали, что долго так не продлится. И решили поспешить.

В первые дни и прохожих в городе почти не было.Фото: Андрей МАТЛИН

ВОЗРАСТНЫХ ЭКОЛОГОВ РЕШИЛИ ПОБЕРЕЧЬ

Действительно, Пермь сразу после введения режима ограничений стала лидером в стране по соблюдению режима самоизоляции. Соответствующий индекс не опускался ниже 4,5 баллов из 5 возможных. А по вечерам достигал и пяти.

- Из 7 расположенных в Перми пунктов мы, правда, задействовали только 4 – на остальных работали возрастные экологи, и мы их решили поберечь, - говорит Павел Смирнов. – Но и собранных данных должно хватить.

В лаборатории центра. Фото: ПЦГМС.

ТЕОРИИ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАКТИКИ

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По словам Павла Смирнова, до сих пор все исследования состояния воздуха в промышленном центре носили в значительной степени теоретический характер.

- Предполагалось, например, что больший вклад в загрязнение атмосферы вносят автомобили, нежели заводы, - объясняет он. - Но вот насколько больший? Этого никто точно не знал. А теперь мы сможем произвести такие расчеты на основании точных данных. Поистине уникальный шанс: предприятия работают, а машин нет.

По словам эколога, четыре раза в сутки специалисты центра отправлялись за очередной порцией воздуха. И так несколько дней подряд. Теперь все пробы собраны.

- Мы их отправили в лаборатории Перми и Екатеринбурга, - сообщил Павел Смирнов. – В начале следующей недели ждем расшифровки анализов. И тогда приступим к уникальным расчетам. Возможно, они нас удивят.

Так выглядит один из постов по наблюдению за состоянием воздуха. Фото: ПЦГМС.

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