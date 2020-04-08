Всеобщий режим самоизоляции в Перми 2020: почему предложенные меры поддержки не спасут нас от безработицы и закрытия предприятий?

Резкий рост безработицы, повальное закрытие малых предприятий, раскол в обществе – это вовсе не мифические угрозы, которые встают перед нами в связи с тем, что в стране повсеместно объявлен режим полной самоизоляции.

Есть ли выход из положения? Ответить на этот вопрос ведущие прямого эфира Радио «Комсомольская правда (96,6 FM) попросили вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елену Гилязову. Она изложила свой взгляд на ситуацию.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Фото: страница в Фейсбук.

О региональных мерах поддержки

- Те меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые приняты на уровне региона, могут помочь, но только в тот период, когда малый и средний бизнес начнут вставать на ноги. Потому что налоговые льготы, предоставленные тогда, когда ты не работаешь, - это все равно, что операция умножения на ноль. Из ничего ничего и не получится.

О главной проблеме

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- Самая главная проблема сейчас для бизнеса заключается в намерении властей возложить на него ответственность за нерабочие дни. Руководители и собственники маленького бизнеса по сути дела получают прибыль, равноценную зарплате, пусть и не самой плохой. И у них нет той «подушки», которая позволила бы им в течение полутора-двух месяцев платить при простое заработную плату своим работникам.

О разрешении на право работать

- Без отмены режима самоизоляции разрешение для работы тех или иных малых предприятий малый бизнес не спасет, а, может быть, сделает его судьбу еще более тяжелой. Потому что в этом случае у него в принципе не будет обоснований для сокращения чего-либо. В то же время трафик, пока не будет отменен режим всеобщей самоизоляции, ниоткуда не возьмется. Могу привести в качестве примера маленькие пекарни, которые сейчас не закрыты, потому что это продовольственные товары. Но у них почти исчезли покупатели: во время редких выходов в магазин человек идет туда, где он может сделать комплексную покупку, и в условиях неясности своей дальнейшей судьбы покупает социальный хлеб, а не более дорогие хлебо-булочные изделия.

Об ответственности государства

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- Государство, принимая то или иное решение, должно на себя брать ответственность, а не возлагать его «на того парня». Если бы был объявлен режим ЧС, тогда бы возникали принципиально другие взаимоотношения, например, между арендатором и арендодателем. Да и арендодателю государство должно было бы помочь. Поскольку я оптимист, то пытаюсь надеяться на то, что на федеральном уровне будут приняты какие-то решения, которые помогут хотя бы какой-то части малого бизнеса выжить. В противном случае нас ждет достаточно большая безработица. Нас ожидает ситуация, когда мы недосчитаемся большого количества предприятий, причем, во всех отраслях. Думаю, что это неправильный подход, когда предлагается определить наиболее пострадавшие отрасли и их поддерживать, - малый бизнес пострадает весь.

О расколе в обществе

- Уже есть прецеденты, когда работодатели извещают сотрудников и просят их уволиться, потому что больше не могут их содержать. И понятна позиция работников, которые не хотят увольняться. Складывается нехорошая ситуация, которая ведет к расколу общества. Сейчас это будет типичная коллизия: людям не будут платить зарплату. Но в большинстве случает не потому, что этого кому-то не хочется, а потому что нет денег.

О форс-мажоре

- У торгово-промышленной палаты есть право выдавать справку о признании форс-мажорных обстоятельств. Но надо понимать, что в ситуации, когда режим ЧС не объявлен, основанием для признания форс-мажора могут быть только дополнительные формулировки в договорах. Поэтому пока выдать такую справку палата может только на основании этих договоров.

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