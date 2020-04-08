2020-04-07T20:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 8 апреля 2020 года составило 24 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 8 апреля 2020 года
Анна Маркова
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За прошедшие сутки количество зараженных в Пермском крае увеличилось на 11 человек.За прошедшие сутки количество зараженных в Пермском крае увеличилось на 11 человек.Фото: Василий Вахрин
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По данным на 8 апреля 2020, в Пермском крае официально зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, два человека умерло, пятеро - выздоровели. В больницах находятся 43 человека, а также 19 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

Напомним, 7 апреля стало известно об 11 новых случаях. Среди вновь выявленных больных коронавирусом в Пермском крае - главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из отпуска, проведенного на Сейшельских островах. Остальные 9 человек заразились уже в Перми от носителей вируса.

4695 человек находятся на домашней самоизоляции. Это люди, которые общались с больными коронавирусом и те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. У всех взяты анализы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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