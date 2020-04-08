Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Перми: шаблон объяснительной, без которой нельзя выходить из квартиры

Cо 2 апреля в Прикамье введен режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Те, чье предприятие продолжает действовать, могут ходить на работу при наличии пропуска, выписанного работодателем.

Но есть еще варианты, когда необходимо выйти на улицу. К примеру, поехать на похороны к близкому родственнику, забрать жену с ребенком из роддома, встретить из больницы пожилого родственника, уехать на дачу.

Для этого при себе необходимо иметь любой документ, подтверждающий необходимость вашей поездки. Удобным вариантом может стать самостоятельно составленная объяснительная. В ней надо указать имя, фамилию, отчество, паспортные данные с пропиской и причину выхода из дома.

Если вас остановит на улице патруль, можете отдать ему эту объяснительную. Это сэкономит ваше время, не придется давать объяснения устно и доказывать, что вам необходимо было выйти.

Шаблон объяснительной можно скачать по ссылке в нашей группе "Комсомольская правда - Пермь" ВКонтакте.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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