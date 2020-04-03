Режим полной самоизоляции в Перми из-за коронавируса: особые условия по выплатам пенсий предусмотрены на апрель, май и июнь

Вовремя ли будут доставлять пенсию или перечислять ее на карточки? А как быть тем, кому предстоит подать в пенсионный фонд какие-либо документы? Надо ли продлять в условиях режима полной изоляции из-за режима в Пермском крае доверенность на получение пенсии, если ее срок истек?

На эти и другие вопросы ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Аврончук.

- Мы должны обеспечить своевременную выплату пенсий, независимо от того, какая ситуация складывается с коронавирусом, - прежде всего, заявил Станислав Аврончук. - Я могу заверить всех пенсионеров, что денежные средства на апрель получены в полном объеме. Мы уже профинансировали первую половину месяца. Многие пенсионеры пенсию уже получили, хотя месяц только начался.

- Не закроются ли офисы пенсионного фонда из-за коронавируса?

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- Что касается работы органов пенсионного фонда, мы продолжаем работать и обрабатывать документы, но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы все-таки просим граждан без крайней необходимости не приходить в офисы пенсионного фонда. Тем более, что люди, которые к нам обычно приходят, максимально подвержены риску заболевания. К группе риска относятся пожилые граждане и женщины, имеющие маленьких детей.

- А если все же есть необходимость прийти в офис?

- Если, допустим, нужно срочно подать документы, если имеется необходимость в личном приеме, мы его организуем по записи. На сайте пенсионного фонда много различных сервисов, старайтесь использовать их. Имеется возможность с их помощью подать заявление, получить консультацию, решить те или иные проблемы. Точно также и работникам предприятий и организаций, которые подают документы в пенсионный фонд, мы объясняем, что их можно посылать в электронном виде. Со многими из них налажен электронный документооборот. Соответствующие памятки направлены работодателям, чтобы они зря не ходили и не подвергали себя опасности. На сайте пенсионного фонда мы указали достаточно большое количество телефонов, чтобы можно было дозвониться и уточнить любые вопросы.

- Есть категории «срочных» выплат, когда право на их получение нужно регулярно продлевать. Нужно ли это будет делать в условиях режима полной самоизоляции в Пермском крае?

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- Нет. В соответствие с решениями, принятыми руководством нашей страны, пенсионный фонд предпринимает меры для того, чтобы продлить те или иные выплаты в автоматическом режиме. Это касается, например, тех граждан, которые получают пенсии на детей по случаю потери кормильца. Если ребенок достигает возраста 18 лет до 1 июля, то никуда ни с какими справками обращаться не надо, мы все сделаем в автоматическом режиме, и выплаты пенсий будут продолжаться. После 1 июля будет видно. То же самое касается ежемесячных выплат материнского семейного капитала. Есть еще одна категория граждан, которые должны периодически появляться в фонде и представлять необходимые документы, - это те, кто получают пенсии за кого-то по доверенности. Если в ближайшие 2-3 месяца будет истекать срок такой доверенности, то мы будем продолжать выплату по ним пенсий.

- Когда и куда надо будет подавать заявление на новые выплаты - на детей до 3 лет?

- Это новая выплата, которую озвучил Президент – на детей до 3 лет будет выплачиваться по 5 тысяч рублей в течение мая, апреля и июня. Со дня на день мы ожидаем документ, который определяет порядок таких выплат. Мы очень рекомендуем подавать заявления через сайт госуслуг или сайт Пенсионного фонда РФ. Мы могли бы начислить такие выплаты в автоматическом режиме, но нам нужны реквизиты банковского счета получателей. Надо подождать некоторое время. Когда появится информация о начале выплат, мы укажем, куда надо подавать заявление. В нем от граждан потребуется указать номер счета в банке.

- Когда и какие выплаты будут осуществляться ко Дню Победы?

- В соответствии с Указом Президента РФ - по 75 тысяч рублей в апреле получат инвалиды и участники войны, вдовы умерших и погибших инвалидов войны, жители блокадного Ленинграда. По 50 тысяч - труженики тыла. Кроме этого инвалиды и участники войны получат ежегодную выплату по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Все выплаты должны быть произведены в апреле.

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