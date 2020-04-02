2020-04-02T14:48:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Семь новых случаев заражения». Число заболевших коронавирусом в Перми на 2 апреля 2020 года составило 20 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 2 апреля 2020 года
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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По состоянию на 2 апреля 2020 года в больницах Перми находятся 17 из 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Два человека умерли, один выздоровел.

По данным на утро 2 апреля количество зараженных коронавирусом в Пермском крае составляло 14 человек, но днем стало известно о 7 новых случаях заражения. После этого по официальной информации оперативного штаба общее количество зараженных с начала распространения коронавируса составило 20 человек.

Однако многие пермяки недоумевали, ведь должно быть 21 человек. В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, что включили недавно погибшую журналистку и в число первых 14 и в число новых семи. Поэтому в Пермском крае с начала пандемии 20 официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

10 пациентов госпитализированы с признаками ОРВИ, гриппа, у них имеется подозрение на COVID-19.

3511 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, они находятся под медицинским наблюдением. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Индекс самоизоляции Перми составляет 4,3 балла из 5. Это один из лучших показателей на Урале.

Индекс самоизоляции Перми. Фото: телеграмv-канал &quot;Стоп коронавирус. Пермь&quot;

Индекс самоизоляции Перми. Фото: телеграмv-канал "Стоп коронавирус. Пермь"

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.

- Сейчас не время для бравады, для пренебрежения мерами безопасности, – объяснил глава Пермского края - Дмитрий Махонин. – За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность. Эти запреты не навсегда. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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