2020-04-02T09:16:54+03:00
Происшествия

«Мы не должны врать людям». Дмитрий Махонин возмутился тем, что диагноз погибшей журналистки скрыли

Анастасия Петрова погибла 31 марта
Лилия Абибулаева
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Дмитрий Махонин поручил минсоцразвития края связаться с родственниками Анастасии Петровой. Фото: Правительство ПрикамьяДмитрий Махонин поручил минсоцразвития края связаться с родственниками Анастасии Петровой. Фото: Правительство Прикамья
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В четверг, 2 апреля, стало известно, что погибшая три дня назад 31-летняя журналистка умерла от коронавируса. Первоначально в минздраве сообщили, что женщина погибла от пневмонии и тест на коронавирус был сомнительный.

Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Махонин возмутился, что диагноз Анастасии скрыли от общественности.

- Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!

Дмитрий Махонин поручил минсоцразвития края связаться с родственниками Анастасии Петровой и оказать им всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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