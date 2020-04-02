«Мы не должны врать людям». Дмитрий Махонин возмутился тем, что диагноз погибшей журналистки скрыли
В четверг, 2 апреля, стало известно, что погибшая три дня назад 31-летняя журналистка умерла от коронавируса. Первоначально в минздраве сообщили, что женщина погибла от пневмонии и тест на коронавирус был сомнительный.
Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Махонин возмутился, что диагноз Анастасии скрыли от общественности.
- Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!
Дмитрий Махонин поручил минсоцразвития края связаться с родственниками Анастасии Петровой и оказать им всю необходимую помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве Прикамья сообщили подробности о смерти пермской журналистки Анастасии Петровой
Медики ждут результатов анализа мазка на коронавирус, который у нее взяли (подробнее…)
«Это страшно, потому что по-настоящему». В Перми ушла из жизни известный журналист
Колонка журналиста «КП» в память о коллеге и друге (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»