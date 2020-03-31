«Это страшно, потому что по-настоящему». В Перми ушла из жизни известный журналист

31 марта от внезапной болезни умерла редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова. 23 марта, ночью у нее поднялась температура. А уже на следующий день она была в реанимации на аппарате ИВЛ. В Минздраве Пермского края пока сообщили только то, что Анастасия была в тяжелом состоянии, от чего именно погибла молодая журналистка, пока не сообщается.

Радиоведущий «Комсомольской правды»в Перми поделился воспоминаниями об Анастасии.

«Зайчик, что тебе привезти сегодня? Как обычно?». Этот вопрос Настя задавала по телефону каждое утро перед тем, как выехать с «Пролетарки» на эфир. Казалось, она лучше знала, какой именно кофе взять и всегда бережно приносила его в редакцию. Этого вопроса я не слышал с тех пор, как нас «разлучили» в эфире, а теперь, как выяснилось, не услышу никогда.

- Когда ведешь с человеком утреннюю программу, да еще и трехчасовую, ты вольно или невольно начинаешь знать про него многое. Ну, таково наше ремесло, это сложно объяснить: тут партнер незаметно для слушателя«подхватит», в другой раз по сути «вытянет» эфир, так как ты был не в духе и наоборот.

- Мы могли ругаться в эфире и не разговаривать друг с другом после них, но Настя умела прощать. Она была из тех журналистов, кому действительно были подвластны, пожалуй, все жанры и виды медиа. Блестящий газетчик, она могла с ходу вспомнить цифры статистики и «выдать» их в эфир. Опытный телевизионщик, она могла с ходу дать обратную связь материалу: «Тут недотянули, тут чересчур». Дочь журналиста, она с детства словно и выросла в нашей профессии. Стоит ли объяснять, что и радиоэфиры Насте дались.

- С ее голосом и мышлением, она бы стала звездой любого федерального канала. После эфира она уже спешила к себе в редакцию. Верстка, макеты, подбор тем… Как настоящий профессионал, она как-то сходу «отпрямилась» с пресс-конференции резидента. Она из тех корреспондентов, за которых любой выпускающий редактор был бы спокоен – не подведет.

- Я знал Настю Петрову не только в качестве журналиста. Мы с детства если не дружили, то приятельствовали. Потом снова профессия то сводила, то разводила нас… Никогда не забуду, как один раз она «вытащила» меня на концерт, по-моему, Сургановой. Говорили о безумствах. Это может показаться странным, но, будучи многодетной мамой, Настя порой «безумствовала». Именно в кавычках,конечно, все рамках: прогуляться босиком под дождем, всю ночь писать стихи. Это все про нее.

- Звонил незадолго до сегодняшнего известия. Просил, мол, выйди из больницы в эфир. Настя, конечно, все правильно поняла и не обиделась. Отказалась. Пожелал здоровья, договорились потом встретиться и попить кофе. Того самого, что раньше привозила с утра в редакцию по пути с «Пролетарки».

«До тебя не дозвонишься,милый»,- смеялась Настя. А сегодня стало ясно, что это мы больше никогда не дозвонимся Насте. Это страшно, потому что по-настоящему. Так не может быть, потому что не может. Но так есть. Прости, Настя. Я не знаю, что бы ты сказала по поводу этого текста. Наверное, что-то вроде «Вытри слезы и соберись». Но, не могу. Ты была добрый, но строгий редактор… И настоящий друг.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким.

Для тех, кто готов помочь сыновьям Насти Петровой. Сберкарта 4276 1609 6201 7902.

Марина Николаевна Ш. (мама Насти).

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