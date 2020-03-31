2020-03-31T19:15:55+03:00
Общество

В Перми умерла известная журналистка Анастасия Петрова

Последние дни она провела в реанимации на аппарате ИВЛ
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница Фейсбук журналистки.Фото: страница Фейсбук журналистки.
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Журналистка, редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова пока могла, описывала на своей странице в Фейсбук о том, как ее захватила внезапная болезнь и как она пыталась бороться.

И вот – трагическое известие: 31 марта ее не стало.

Анастасия заболела 23 марта, ночью у нее поднялась температура. А уже на следующий день она была в реанимации на аппарате ИВЛ.

«Ночью резко поднялась температура, с утра к ней в придачу пришли боль в горле и жесткий кашель, - написала Анастасия на своей странице в Фейсбук 23 марта. - Вызвала врача, отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа, у меня их три, но все прилетели больше чем 14 дней назад… Я верю, что это просто ОРВИ».

Последний пост Анастасии датирован 24 марта.

«Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные, - написала она. - Ходят в масках для снорклинга. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще - в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что - они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже.

Рассказали, как лечили свиной грипп и что в основном к ним привозили беременных. Матерились, что скорая на вызовы ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа - это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38».

В Минздраве Пермского края пока сообщили только то, что Анастасия была в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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