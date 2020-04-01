2020-04-01T13:26:13+03:00
Происшествия

В Минздраве Прикамья сообщили подробности о смерти пермской журналистки Анастасии Петровой

Медики ждут результатов анализа мазка на коронавирус, который у нее взяли
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница в Фейсбук журналистки.Фото: страница в Фейсбук журналистки.
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Вчера в Перми скоропостижно скончалась известная журналистка, редактор издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Ее знали и любили сотрудники редакций, радио.

Анастасия пока могла описывала на своей странице в Фейсбук, как стремительно развивалась непонятная болезнь. Сначала температура за 38, потом ИВЛ.

Заболела она 23 марта, 31 марта ее не стало.

Что же все-таки за недуг скосил пермскую журналистку?

Некоторые подробности об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- К сожалению, мы вчера потеряли Анастасию. Она находилась на излечении в краевой инфекционной больнице, - рассказала Оксана Мелехова. - У нее было крайне скоротечное и тяжелое течение заболевания. Пока предварительный диагноз – это пневмония. Первый результат был сомнительный, взятые материалы мазка были направлены, как это предписывает нам порядок, в федеральный центр. Мы ждем результатов исследования для того, чтобы определить возбудителя заболевания. Как только мы получим результаты, мы сразу же об этом сообщим. Анастасия наблюдалась у нас как приехавшая из-за границы, из европейских стран. Все те, кто с ней контактировал, определены. Они находятся в изоляции, у всех у них произведен забор мазка на коронавирусную инфекцию. Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Поэтому давайте дождемся результатов, и тогда будем делать выводы. Нам нужно время, и мы сообщим все подробности.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким.

Для тех, кто готов помочь сыновьям Насти Петровой. Сберкарта 4276 1609 6201 7902, Марина Николаевна Ш. (мама Насти).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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