Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Начинается нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020. Закрыты все развлекательные учреждения, бассейны, кинотеатры и санатории. Рассказываем, какие ведомства будут закрыты, а что работает.

МФЦ

В связи эпидемиологической обстановкой МФЦ работает только по предварительной записи.

- Нас ежедневно посещают более 15 тысяч человек. Только в филиал «Центральный-2» за один день обращаются свыше 2,6 тысяч человек. Поэтому решение о переходе на прием по предварительной записи вынужденная мера. Она позволит минимизировать время, которое заявители находятся в общественном месте. А кроме того сократит количество людей, которые одновременно находятся в помещении центра, - пояснил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

С 25 марта можно записаться на прием. Услуги МФЦ будут предоставляться только, если в случае отказа заявитель потеряет право на какую-либо услугу или это повлечет административную ответственность.

Записаться на прием жители Пермского края могут на сайте учреждения (mfc-perm.ru), через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app) или через контактный центр по номеру телефона.

ЗАГСы

Из-за бушующего в мире коронавируса женихов и невест просят в разы уменьшить количество приглашенных на свадьбу или совсем перенести ее. Так, например, Лысьвенский ЗАГС, разместил такое обращение к тем, кто в ближайшее время планирует регистрировать браки: «По распоряжению Главного государственного санитарного врача РФ ограничен личный прием граждан и доступ в помещения отдела ЗАГС».

Все заявления в ЗАГС горожан просят подавать через портал Госуслуги, а тем молодоженам, которые запланировали торжественные церемонии в период карантина, рекомендуют перенести их на более поздний срок. Те пары, которые решили свою регистрацию брака все-таки не откладывать, просят ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая всех сотрудников отдела, задействованных в торжественной церемонии».

А вот пермские ЗАГСы пока продолжают работать в обычном режиме. Они будут открыты и в нерабочую неделю.

Сбербанк

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране на неделе с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Так, офисы Сбербанка будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении, так и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

28 марта, в субботу, все отделения будут работать по режиму стандартного рабочего дня, 29 марта, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенье, с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня.

ГИБДД

Госавтоинспекция переходит на особый режим. РЭО ГИБДД по городу Перми перестанет принимать людей в порядке живой очереди с 28 марта. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием обращений о получении копий документов, справок о наличии (отсутствии) транспортных средств, о регистрации, о регистрации и снятии с учёта транспортных средств, принимаются через электронные интернет-приемные полиции (сайт www.59.mvd.ru) или по почте России.

Телефоны для консультаций по вопросам регистрации транспортных средств: 246-70-60, 246-71-61, 246-70-62, 246-70-63

По работе экзаменационного подразделения: 282-06-82, 246-73-18, 246-73-88, 261-75-40.

Сотрудников ДПС обязали как можно реже сажать граждан в служебные автомобили, приглашать их внутрь стационарных постов или в подразделение Госавтоинспекции для рассмотрения дел о нарушении ПДД.

Если дело все-таки необходимо рассмотреть в отделении, то нужно назначать конкретную дату и время явки. Прием должен проходить в специальных помещениях и по возможности - через окна приема. За нарушение сроков регистрации ТС (на нее отводится 10 дней после покупки) штрафовать не будут. Напомним, обычно за это наказывают на полторы-две тысячи рублей.

Налоговая инспекция

Обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях будет только по предварительной записи. Записаться можно через сервис «Онлайн-запись на прием в Инспекцию».

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые инспекции временно не обслуживают, даже в случае предварительной записи. Если вы по каким-то причинам не можете направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонденцию - оставьте её в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для связи. Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.

Почта

Почта предлагает дистанционные сервисы, которые позволят пользоваться ее услугами из дома. Получайте посылки, не выходя из дома. Специальный раздел с курьерской доставкой есть на сайте, а в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте можно выбрать любое отправление и заказать доставку курьером или почтальоном.

Отправляйте посылки онлайн. Оформите и оплатите посылку на сайте или в приложении Почты России и сдайте её в отделении без очереди. Или закажите курьера. Он заберёт посылку прямо от двери.

Электронные заказные письма позволяют получать и отправлять официальные письма в адрес госорганов, организаций и физических лиц через свой личный кабинет на сайте. Оплачивайте коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и штрафы онлайн.

Магазины и торговые центры

Сеть магазинов «Пятерочка» вводит специальные часы для посещения пожилым людям: каждый понедельник и четверг до 10.00 часов.

- Убедительно просим остальные категории граждан в эти дни и часы по возможности минимизировать посещение магазинов, - говорят сотрудники администрации магазина. - Чтобы пожилые люди без дополнительного риска для здоровья могли купить необходимые товары.

ТРК СемьЯ работает в обычном режиме с 10.00 до 22.00. Прекратили свою работу: кинотеатр «Синема парк», детский игровой клуб «Динотопия», игротека Play Day.

ТЦ Новая Столица и ТРК Столица закрыли: кинотеатр «Киномакс», игротеку Play Day, детскую игровую комнату «Монсики», детскую игровую комнату «Алиса знает, что делать». Торговые галереи работают в стандартном режиме.

Фитнес-клубы и бассейны

На сайтах крупных фитнес клубов появились сообщения о закрытии для посетителей. Карты будут заморожены на период карантина.

Бассейн БМ закрылся по указу губернатора Пермского края до особого распоряжения. Все оплаченные услуги будут перенесены.

Спорткомплекс «Олимпия» прекратил работу до 30 апреля.

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