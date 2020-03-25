В Пермском крае закрыли все бассейны, фитнес-центры, санатории

До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории, а также все кафе и бары. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Остановить распространение инфекции можем только мы, если будем ответственно относиться к своему здоровью: чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, а при возможности – оставаться дома, – обозначил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, что для жителей Пермского края, как и всей страны, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы.

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